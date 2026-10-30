Vale (VALE3): Vai pagar dividendos extraordinários? Veja o que dizem os analistas após balanço

A Vale reportou lucro líquido de 4,52 bilhões de dólares no acumulado de 2026 até setembro, queda de 27% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o recuo ocorreu após uma provisão de 322 milhões de dólares da Samarco e o aumento da carga tributária no ano. Analistas consultados por VEJA Negócios nesta sexta-feira, 30, não esperavam esse resultado e projetam um quarto trimestre desafiador para a mineradora, sem dividendos extraordinários da Vale.

A Vale reportou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 11,5 bilhões de dólares no acumulado de 2026 até setembro, alta de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. No terceiro trimestre, o indicador ficou em 3,5 bilhões de dólares, queda de 14%. Em reais, o Ebitda somou 18 bilhões, recuo de 25% no trimestre.

De acordo com a empresa, o Ebitda menor ocorreu principalmente devido à redução dos preços realizados dos finos de minério de ferro e às pressões externas sobre os custos. Para o analista da Genial Investimentos, o trimestre separa o minério de ferro da companhia.

Continua após a publicidade

“O índice e o piso de produção saíram como na prévia, mas a realização, as linhas abaixo do Ebitda e a Vale Base Metals não. Desse modo, o resultado é misto para a nossa tese, e o caixa foi a melhor linha”, diz Luca Vello Izzo, que assina o relatório da Genial.

Já os analistas do Safra avaliam que a divisão de Soluções para Minério de Ferro apresentou resultados em linha com as expectativas, enquanto a de Metais Básicos ficou acima das estimativas. Após a divulgação do balanço, os especialistas projetam um quarto trimestre desafiador para a Vale, principalmente devido aos preços mais baixos do minério de ferro — com a cotação à vista 6% abaixo da média do terceiro trimestre — e aos volumes de vendas do produto.

Continua após a publicidade

“Identificamos fatores favoráveis à redução de custos, como a desvalorização do real frente ao dólar e o potencial aumento da produção. Além disso, o custo caixa da produção no terceiro trimestre de 2026 ficou 0,7 dólar por tonelada abaixo do custo caixa referente ao volume vendido no período”, afirmam os analistas do Safra.

Continua após a publicidade

Ainda assim, a perspectiva não é tão positiva, uma vez que o preço do minério de ferro deve permanecer em patamar 6% inferior ao do trimestre anterior. “Continuamos a esperar recompras de ações oportunas, mas não consideramos dividendos extraordinários da Vale por enquanto”, concluem os analistas do Safra. A Genial Investimentos e o Safra mantêm recomendação neutra para as ações da mineradora.