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Vale (VALE3): Vai pagar dividendos extraordinários? Veja o que dizem os analistas após balanço

Preços mais baixos do minério de ferro pressionam as perspectivas para os dividendos da mineradora; entenda.

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 08h03 | Atualizado em 30 out 2026, 08h03
Logo da mineradora Vale
A Vale reportou lucro líquido de 4,52 bilhões de dólares no acumulado de 2026 até setembro, queda de 27% (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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Vale (VALE3): Vai pagar dividendos extraordinários? Veja o que dizem os analistas após balanço Priorize VEJA no Google

A Vale reportou lucro líquido de 4,52 bilhões de dólares no acumulado de 2026 até setembro, queda de 27% na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, o recuo ocorreu após uma provisão de 322 milhões de dólares da Samarco e o aumento da carga tributária no ano. Analistas consultados por VEJA Negócios nesta sexta-feira, 30, não esperavam esse resultado e projetam um quarto trimestre desafiador para a mineradora, sem dividendos extraordinários da Vale.

A Vale reportou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 11,5 bilhões de dólares no acumulado de 2026 até setembro, alta de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. No terceiro trimestre, o indicador ficou em 3,5 bilhões de dólares, queda de 14%. Em reais, o Ebitda somou 18 bilhões, recuo de 25% no trimestre.

De acordo com a empresa, o Ebitda menor ocorreu principalmente devido à redução dos preços realizados dos finos de minério de ferro e às pressões externas sobre os custos. Para o analista da Genial Investimentos, o trimestre separa o minério de ferro da companhia.

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“O índice e o piso de produção saíram como na prévia, mas a realização, as linhas abaixo do Ebitda e a Vale Base Metals não. Desse modo, o resultado é misto para a nossa tese, e o caixa foi a melhor linha”, diz Luca Vello Izzo, que assina o relatório da Genial.

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Já os analistas do Safra avaliam que a divisão de Soluções para Minério de Ferro apresentou resultados em linha com as expectativas, enquanto a de Metais Básicos ficou acima das estimativas. Após a divulgação do balanço, os especialistas projetam um quarto trimestre desafiador para a Vale, principalmente devido aos preços mais baixos do minério de ferro — com a cotação à vista 6% abaixo da média do terceiro trimestre — e aos volumes de vendas do produto.

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“Identificamos fatores favoráveis à redução de custos, como a desvalorização do real frente ao dólar e o potencial aumento da produção. Além disso, o custo caixa da produção no terceiro trimestre de 2026 ficou 0,7 dólar por tonelada abaixo do custo caixa referente ao volume vendido no período”, afirmam os analistas do Safra.

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Ainda assim, a perspectiva não é tão positiva, uma vez que o preço do minério de ferro deve permanecer em patamar 6% inferior ao do trimestre anterior. “Continuamos a esperar recompras de ações oportunas, mas não consideramos dividendos extraordinários da Vale por enquanto”, concluem os analistas do Safra. A Genial Investimentos e o Safra mantêm recomendação neutra para as ações da mineradora.

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