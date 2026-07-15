Vale elege presidente interino do conselho em meio à investigação da CVM

A Vale elegeu Wilfred Theodoor Bruijn para a presidência do conselho de administração da companhia, segundo documento enviado ao mercado nesta terça-feira, 14. O executivo permanecerá no cargo interinamente até a eleição marcada para 22 de julho de 2026, quando será escolhido o novo presidente do colegiado.

A eleição foi realizada após a renúncia de Daniel André Stieler, cuja saída passou a ser alvo de um processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O procedimento foi aberto para apurar as circunstâncias da renúncia e possíveis interferências da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, na governança da mineradora.

Em resposta à VEJA Negócios, a Previ informou que indicou José Maurício Pereira Coelho para a eleição do dia 22. Segundo o fundo, a indicação está alinhada ao seu papel de investidor institucional, comprometido com a fiscalização e a adoção das melhores práticas de governança.

A Previ afirmou ainda que a eventual substituição faz parte de um processo natural de renovação e acompanha as demandas do mercado por maior independência e fortalecimento institucional.

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“A indicação de José Maurício Pereira Coelho é técnica, relevante e tem receptividade do mercado. Com sólida trajetória em finanças e governança, Coelho presidiu o Conselho de Administração da Vale entre 2019 e 2021 e reúne experiência e profundo conhecimento da companhia”, afirmou a entidade.

A CVM informou que o processo administrativo tem como objetivo apurar os fatos relacionados ao caso. A autarquia acrescentou que o procedimento tramita sob sigilo e, por isso, não fará comentários adicionais.

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O pedido que deu origem ao processo foi apresentado por um investidor e busca esclarecer se a renúncia de Stieler representou uma eventual ingerência na governança da Vale, considerando que a Previ administra os fundos de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, instituição controlada pela União.