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Vale elege presidente interino do conselho em meio à investigação da CVM

A eleição foi realizada após a renúncia de Daniel André Stieler

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 09h03
Potássio Rio Colorado, da mineradora Vale, na Argentina
Processo foi aberto para apurar possíveis interferências da Previ na Vale (Reprodução/VEJA)
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A Vale elegeu Wilfred Theodoor Bruijn para a presidência do conselho de administração da companhia, segundo documento enviado ao mercado nesta terça-feira, 14. O executivo permanecerá no cargo interinamente até a eleição marcada para 22 de julho de 2026, quando será escolhido o novo presidente do colegiado.

A eleição foi realizada após a renúncia de Daniel André Stieler, cuja saída passou a ser alvo de um processo administrativo da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O procedimento foi aberto para apurar as circunstâncias da renúncia e possíveis interferências da Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, na governança da mineradora.

Em resposta à VEJA Negócios, a Previ informou que indicou José Maurício Pereira Coelho para a eleição do dia 22. Segundo o fundo, a indicação está alinhada ao seu papel de investidor institucional, comprometido com a fiscalização e a adoção das melhores práticas de governança.

A Previ afirmou ainda que a eventual substituição faz parte de um processo natural de renovação e acompanha as demandas do mercado por maior independência e fortalecimento institucional.

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“A indicação de José Maurício Pereira Coelho é técnica, relevante e tem receptividade do mercado. Com sólida trajetória em finanças e governança, Coelho presidiu o Conselho de Administração da Vale entre 2019 e 2021 e reúne experiência e profundo conhecimento da companhia”, afirmou a entidade.

A CVM informou que o processo administrativo tem como objetivo apurar os fatos relacionados ao caso. A autarquia acrescentou que o procedimento tramita sob sigilo e, por isso, não fará comentários adicionais.

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O pedido que deu origem ao processo foi apresentado por um investidor e busca esclarecer se a renúncia de Stieler representou uma eventual ingerência na governança da Vale, considerando que a Previ administra os fundos de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, instituição controlada pela União.

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