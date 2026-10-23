Vale, CSN e outras mineradoras se articulam para manter imposto zero sobre minério de ferro
Setor levou pedido ao Ministério da Fazenda e tenta evitar tributação de até 0,25% prevista a partir de 2028
As mineradoras Vale, CSN Mineração, Samarco e Anglo American defendem a manutenção da alíquota zero do Imposto Seletivo sobre o minério de ferro além de 2027. A entidade que representa o setor já levou o pedido ao Ministério da Fazenda. As empresas querem o tratamento dado a cobre, níquel e lítio, que ficaram fora do tributo. A partir de 2028, o minério de ferro poderá ser taxado em até 0,25%.