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Vai viajar de Azul? Veja o snack diferente que será servido pela empresa

As batatas utilizadas nos snacks foram cultivadas com soluções nutricionais da Yara

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 14h58 | Atualizado em 2 set 2026, 11h26
Avião da Azul
 (Divulgação/Divulgação)
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Clientes da Azul recebem nesta terça-feira, 1º, snacks Lay’s produzidos com batatas cultivadas com fertilizantes de menor pegada de carbono. A ação ocorre em voos selecionados com origem ou destino em Viracopos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Cuiabá (MT) e Porto Seguro (BA). A medida é válida somente para esta terça.

A iniciativa reúne Azul, PepsiCo e Yara em uma ação que busca levar ao consumidor uma etapa da cadeia de produção que começa no campo. Os destinos foram escolhidos para ampliar a visibilidade da iniciativa em diferentes regiões do país.

As batatas utilizadas nos snacks foram cultivadas com soluções nutricionais da Yara, que, segundo a empresa, ajudam produtores a aumentar a eficiência no uso de nutrientes e reduzir a intensidade de carbono da produção agrícola. Os fertilizantes utilizados no cultivo têm energia renovável como matéria-prima.

De acordo com a PepsiCo, as práticas adotadas fazem parte da estratégia global PepsiCo Positive (pep+), voltada à agricultura positiva. A companhia afirma que a iniciativa pode proporcionar uma redução de até 40% na pegada de carbono da produção da batata.

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“Esta parceria com a PepsiCo e a Yara leva aos nossos voos uma experiência diferenciada, aproximando os passageiros de uma história de inovação que começa no campo e chega até o momento de consumo a bordo”, afirma Jason Ward, vice-presidente de Pessoas e Clientes da Azul.

Para Marcelo Altieri, presidente da Yara Brasil, a parceria mostra como diferentes empresas podem atuar conjuntamente para reduzir impactos ambientais ao longo da cadeia. Já Martin Ribichich, presidente da PepsiCo Brasil Alimentos, afirma que a colaboração busca ampliar práticas agrícolas regenerativas na cadeia de abastecimento da companhia.

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A ação conecta, assim, diferentes etapas da produção dos snacks Lay’s, do cultivo da batata ao consumo durante o voo. A história da parceria entre as três empresas também será apresentada aos passageiros durante a experiência a bordo.

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