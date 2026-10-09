Vai privatizar? Os sinais trocados da campanha de Flávio Bolsonaro sobre estatais

A campanha do candidato Flávio Bolsonaro tem transmitido mensagens distintas e pouco claras sobre o futuro das empresas estatais em um eventual governo do senador. Embora o plano de governo preveja a retomada do Programa Nacional de Desestatização (PND), promovido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, integrantes da equipe econômica de Flávio não dizem quais companhias poderiam ser vendidas. Em meio à campanha eleitoral, os assessores do candidato preferem dizer quais empresas não correriam risco de serem privatizadas. Mais recentemente, um dos coordenadores econômicos do bolsonarismo descartou a privatização de três das principais estatais do país.

O programa de governo apresentado pela campanha não especifica quais empresas poderiam ser transferidas à iniciativa privada. A proposta é avaliar cada caso individualmente, priorizando setores nos quais a presença estatal seja considerada desnecessária. Declarações dos integrantes da equipe econômica indicam uma falta de clareza sobre o alcance da política de desestatização.

Em setembro, Daniella Marques, coordenadora econômica da campanha, afirmou que mais de 20 estatais poderiam entrar na mira de um governo de Flávio Bolsonaro, incluindo o Banco do Brasil. Já em 8 de outubro, Adolfo Sachsida, também integrante da equipe econômica, afirmou que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras não seriam vendidos. No dia seguinte, o próprio Flávio negou que pretendesse privatizar a Petrobras e outras estatais, atribuindo os rumores sobre o assunto a uma tentativa de prejudicar sua candidatura.

Mais de 20 estatais na mira?

Durante evento promovido pelo grupo empresarial Esfera Brasil, em setembro, Daniella Marques defendeu a retomada da agenda de privatizações. Segundo a coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, há mais de 20 estatais dependentes de recursos do Tesouro Nacional cuja permanência sob controle público deveria ser reavaliada. “A gente tem mais de 20 estatais dependentes [do Tesouro Nacional], muitas delas que não fazem sentido existir”, afirmou.

Daniella citou o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), empresa pública voltada ao desenvolvimento de semicondutores, e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) como exemplos de companhias cuja existência sob controle estatal poderia ser questionada. “Não faz sentido o Estado ter uma estatal de chip do boi ou ter uma TV estatal… a gente vai discutir [privatizar]”, disse.

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A coordenadora também mencionou o Banco do Brasil como uma possível empresa a ser vendida, argumentando que o banco “negocia menos de uma vez o patrimônio”. Em relação aos Correios, avaliou que a companhia, apesar dos prejuízos bilionários, já havia perdido a oportunidade de ser privatizada, pois ninguém ia querer comprá-la.

A Caixa Econômica Federal, por sua vez, foi excluída por Daniella da lista de empresas privatizáveis. Ela, que é ex-presidente do banco público, defendeu a permanência da instituição sob controle estatal em razão de sua atuação na oferta de crédito à população mais pobre. “A gente quer a Caixa como um braço na ponta, levando não só soluções de crédito, mas orientação financeira e capacitação”, disse.

Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, em 21 de setembro, Daniella voltou a negar que Flávio pretendesse privatizar a Caixa. Na ocasião, defendeu que a desestatização se concentrasse em companhias consideradas dispensáveis, sem atingir instituições vistas como estratégicas. “Queremos ir em cima daquelas que não fazem sentido existir, e são um buraco sem fundo e um cabide de empregos, não daquelas que são necessárias e estratégicas”, afirmou.

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Sachsida descarta venda de três grandes estatais

A sinalização mais recente sobre o tema partiu de Adolfo Sachsida. Em vídeo publicado nas redes sociais em 8 de outubro, o coordenador econômico da campanha tentou tranquilizar os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras, descartando a possibilidade de privatização das três empresas em um eventual governo de Flávio Bolsonaro. “Nenhuma dessas empresas será tocada. Nosso governo vai fortalecer a gestão das estatais e elas vão voltar a dar lucro e respeitar o povo brasileiro”, disse ele, que foi ministro de Minas e Energia no governo de Jair Bolsonaro.

A fala representa uma diferença em relação à posição apresentada anteriormente por Daniella, que havia incluído o Banco do Brasil entre as companhias que poderiam ser vendidas.

Sachsida não mencionou os Correios em sua manifestação. A empresa havia sido incluída no programa de desestatização durante o governo de Jair Bolsonaro, mas não chegou a ser privatizada.

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Contraste com agenda de Paulo Guedes

A falta de sinais claros sobre privatizações em um governo Flávio contrasta com o discurso adotado quando o pai do senador comandou o país (2019-2022). Na época, o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) conduziram uma retomada do programa de desestatização.

Diversas empresas foram incluídas no PND para estudos de privatização ou capitalização durante o governo de Jair Bolsonaro. Entre elas estavam os Correios, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e a Casa da Moeda. A Eletrobras também passou por um processo de capitalização, que foi concluído.

Guedes defendia publicamente uma agenda mais ampla de redução da presença do Estado na economia. Em 2020, ao criticar a administração do Banco do Brasil, o então ministro declarou: “Tem que vender essa porra logo [Banco do Brasil]”. No ano seguinte, também defendeu a privatização da Petrobras.

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Sachsida integrou a equipe de Guedes no Ministério da Economia, mas adotou um discurso diferente ao tratar das três grandes estatais neste momento eleitoral. Em vez de defender a venda dessas empresas, o coordenador econômico de Flávio prometeu melhorar a administração e recuperar a rentabilidade delas.

Flávio atribui rumores a ataques eleitorais

Nesta sexta-feira, 9, Flávio Bolsonaro também negou que pretendesse privatizar a Petrobras. Ao conversar com jornalistas, o senador classificou as informações sobre possíveis vendas como parte de uma ofensiva contra sua candidatura. “Isso é uma boataria, é uma boataria atrás da outra”, disse.

A declaração ocorreu após o candidato terminar o primeiro turno na liderança da disputa presidencial, com 47% dos votos válidos, contra 45% de Luiz Inácio Lula da Silva, que busca a reeleição. As primeiras pesquisas divulgadas após a votação apontaram a manutenção da vantagem do senador antes do segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.

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Apesar das negativas, o plano de governo de Flávio continua prevendo a retomada do plano de desestatizações (PND), sem estabelecer uma relação de empresas que seriam preservadas ou colocadas à venda.