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Vai à Copa? Saiba como evitar dores de cabeça na hora de pagar no exterior

Com brasileiros gastando mais fora do país, especialista aponta cuidados simples que ajudam a proteger o bolso e tornar a experiência mais prática

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 11h36 | Atualizado em 10 jun 2026, 12h06
Vitória do Brasil sobre o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo. 31/05/2026
Vitória do Brasil sobre o Panamá em amistoso antes da Copa do Mundo. 31/05/2026 (Mauro PIMENTEL/AFP)
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A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começou. Entre os dias 11 de junho e 19 de julho, milhares de brasileiros devem desembarcar nos Estados Unidos, Canadá e México para acompanhar de perto o principal torneio do futebol mundial. Mas, além de ingressos, hospedagem e roteiro de viagem, um ponto merece atenção especial: a forma de realizar pagamentos no exterior.

Em meio ao aumento das viagens internacionais e dos gastos dos brasileiros fora do país, a Abecs, associação que representa o setor de meios eletrônicos de pagamento, reuniu orientações para que os torcedores possam aproveitar a experiência com mais segurança e praticidade.

Segundo dados da entidade, os brasileiros movimentaram 5,3 bilhões de dólares, o equivalente a 27,9 bilhões de reais em despesas internacionais realizadas com cartões apenas no primeiro trimestre de 2026. O volume representa um crescimento de 37% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para evitar imprevistos durante a viagem, uma das primeiras recomendações é informar o banco ou a instituição financeira sobre o período em que o cartão será utilizado no exterior. O aviso de viagem, disponível nos aplicativos das instituições, ajuda a evitar bloqueios preventivos motivados por suspeitas de fraude.

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Outra orientação é priorizar os pagamentos por aproximação, especialmente por meio de smartphones e smartwatches. Além de agilizar as transações em estádios, aeroportos, lojas e sistemas de transporte, a tecnologia reduz o manuseio do cartão físico. “O cartão de crédito, especialmente com o uso do pagamento por aproximação, é uma das formas mais práticas e seguras de realizar transações no exterior. A ampla aceitação internacional simplifica o dia a dia da viagem, enquanto os recursos de controle digital e monitoramento em tempo real oferecem mais tranquilidade ao viajante”, afirma Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente da Abecs.

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A associação também recomenda manter as notificações do aplicativo bancário ativadas para acompanhar cada compra em tempo real. Dessa forma, qualquer movimentação suspeita pode ser identificada rapidamente. Outra medida simples, mas importante, é conferir atentamente o valor exibido na maquininha antes de concluir o pagamento. A checagem evita cobranças incorretas, especialmente em ambientes movimentados, como grandes eventos esportivos.

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Também vale anotar, em um local seguro e de fácil acesso, de preferência fora do celular, os canais de atendimento internacional do emissor do cartão. Em situações de perda, roubo ou necessidade de reposição emergencial, ter esses contatos à mão pode fazer toda a diferença. A popularização do pagamento por aproximação acompanha uma mudança de comportamento dos consumidores. A possibilidade de pagar usando apenas o relógio inteligente ou o celular traz conveniência, reduz o uso de dinheiro em espécie e conta com recursos adicionais de segurança, como criptografia e autenticação digital.

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