A Universidade de São Paulo (USP) confirmou que o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad voltará a lecionar na pós-graduação de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. No primeiro semestre de 2027, Haddad ficará responsável pela disciplina “Acumulação primitiva, capitalismo super industrial e classes sociais”, cujas aulas estão programadas para as noites de quarta-feira. A informação reforça a expectativa de que ele não retornará à Esplanada dos Ministério no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Haddad comandou a economia desde o início do terceiro mandato de Lula em 2023 e deixou a pasta em março deste ano para concorrer ao governo de São Paulo. Mesmo com poucas chances de se eleger, o ex-ministro atendeu à convocação de Lula com o objetivo de dar palanque para os planos de reeleição do chefe. O resultado foi uma derrota já no primeiro turno para Tarcísio de Freitas, reeleito para mais quatro anos no Palácio dos Bandeirantes.

Embora não fosse o nome com que o mercado sonhava, Haddad conseguiu um voto de confiança ao defender, nos primeiros anos de governo, uma certa disciplina fiscal, apesar de ser um dos mentores do polêmico arcabouço fiscal que substituiu o teto de gastos implantado pelo seu antecessor na pasta, Henrique Meirelles, durante o governo Temer em 2017. Visto como incapaz de conter os gastos públicos, o arcabouço se tornou um dos culpados, aos olhos dos financistas, pela escalada da dívida pública a partir de 2023.

Com isso, Haddad passou a ser visto como um ministro fraco pela avenida Faria Lima, o coração financeiro do país. Os arroubos populistas de Lula, que oneravam os cofres públicos, minaram a credibilidade do ministro. A insatisfação com seu desempenho foi verbalizada no início de 2025, quando Gilberto Kassab, presidente do PSD, fez duras críticas a Haddad durante um evento promovido pelo banco de investimentos suíço UBS.

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“O sucesso da economia precisa de ministros da Economia fortes. Já tivemos FHC, Henrique Meirelles, Paulo Guedes. Eles comandavam”, afirmou Kassab na ocasião. “Hoje existe uma dificuldade do ministro Haddad de comandar. Haddad não consegue se impor no governo. Um ministro da Economia fraco é sempre um péssimo indicativo.”

Mesmo que voltasse a Brasília, não se tinha certeza sobre a pasta que Haddad assumiria. Na bolsa de apostas que sempre acompanha a formação de novos governos, o ex-chefe da Fazenda era cotado para alguns cargos, tais como o da Casa Civil. Ao se encontrar com Lula nesta terça-feira 24, Haddad teria sido sondado pelo presidente para ocupar uma pasta que pode ser criada no novo governo – a secretaria especial de investimentos, que teria status de ministério e seria subordinada à Presidência. Segundo informações da imprensa, Haddad teria aconselhado Lula a não criar tal secretaria, por entender que ela poderia esvaziar tanto o Ministério da Fazenda, quanto a Casa Civil.

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O ex-ministro não teria recebido um convite formal de Lula para integrar o novo governo e saiu do encontro disposto a voltar à carreira acadêmica. Com Haddad fora do páreo, há apostas para todos os gostos sobre o próximo comandante da economia. Nesta quarta-feira 25, o nome mais comentado era o de Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho de administração do Bradesco. Na segunda-feira, o banqueiro teria se encontrado com Lula para uma conversa fora da agenda oficial. A notícia bastou para que o mercado ficasse eufórico, impulsionasse o Ibovespa e valorizasse o real frente ao dólar. É bom lembrar, contudo, que a boataria corre solta no mercado financeiro e que Trabuco já recusou um convite formal para chefiar a Fazenda em 2014.