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Economia

Uso de gift cards dispara no Brasil e projeção aponta R$ 50 bilhões até 2030

Estudo indica que 79% dos brasileiros compraram ao menos um cartão-presente no último ano

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 11h30
Cartão-presente do Outback com o logotipo da rede em destaque
Mercado de gift cards no Brasil pode atingir 50 bilhões de reais até 2030, mostra estudo da Bhn Brasil (Divulgação/Divulgação)
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Uso de gift cards dispara no Brasil e projeção aponta R$ 50 bilhões até 2030 Priorize VEJA no Google

Um estudo obtido com exclusividade pelo Radar aponta que o mercado nacional de cartões-presente (gift cards) tem projeção de atingir 50 bilhões de reais em vendas até 2030. O impulso vem de mudanças significativas nos hábitos de consumo da população.

O levantamento, elaborado pela BHN Brasil, filial da Blackhawk Network, indica que, pela primeira vez, a intenção de presentear alguém liderou como o principal motivador de compra do produto no país, sendo apontada por 35% dos entrevistados. Já 29% afirmaram ter adquirido o item para uso próprio, e 26% para ambas as finalidades.

De acordo com o estudo, 79% dos respondentes compraram ao menos um gift card no último ano — um avanço significativo frente aos 49% registrados no período anterior. A Blackhawk Network lidera globalmente em soluções de tecnologia de pagamento, distribuição de cartões-presente e programas pré-pagos.

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Para a vice-presidente e managing director da BHN Brasil, Fernanda Carbonari, o trabalho da filial tem colaborado para a popularização do item em território nacional. “Mais do que vender um produto, visamos transformar a experiência de compra do brasileiro, aumentando seus horizontes”, afirma a executiva.

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Carbonari avalia que um dos sinais que confirmam que a tarefa está sendo cumprida com êxito é a mudança de comportamento do brasileiro. “A consolidação do presentear como preferência nacional na compra de gift cards nos mostra que estamos atingindo nossos objetivos, expandindo o setor e aquecendo o mercado”, defende.

A pesquisa da BHN Brasil também destaca o fenômeno do consumo defensivo, motivado pela busca de controle financeiro por meio dos valores fixos oferecidos por esses itens. Além disso, mostra como as novas tecnologias, a exemplo das transmissões ao vivo e da inteligência artificial, vêm impactando as decisões de compra dos consumidores, especialmente os mais jovens. Como consequência direta desse contexto, vestuário, eletrônicos e itens de supermercado destacam-se como as categorias mais procuradas no lugar de presentes tradicionais.

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