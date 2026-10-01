Uso de gift cards dispara no Brasil e projeção aponta R$ 50 bilhões até 2030

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O mercado de cartões-presente no Brasil está em expansão, com projeção de alcançar R$50 bilhões em vendas até 2030. Um estudo da BHN Brasil aponta que presentear é o principal motivador de compra (35%), e 79% dos consumidores adquiriram um gift card no último ano. A popularização se deve a mudanças nos hábitos, busca por controle financeiro e influência da tecnologia.

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Um estudo obtido com exclusividade pelo Radar aponta que o mercado nacional de cartões-presente (gift cards) tem projeção de atingir 50 bilhões de reais em vendas até 2030. O impulso vem de mudanças significativas nos hábitos de consumo da população.

O levantamento, elaborado pela BHN Brasil, filial da Blackhawk Network, indica que, pela primeira vez, a intenção de presentear alguém liderou como o principal motivador de compra do produto no país, sendo apontada por 35% dos entrevistados. Já 29% afirmaram ter adquirido o item para uso próprio, e 26% para ambas as finalidades.

De acordo com o estudo, 79% dos respondentes compraram ao menos um gift card no último ano — um avanço significativo frente aos 49% registrados no período anterior. A Blackhawk Network lidera globalmente em soluções de tecnologia de pagamento, distribuição de cartões-presente e programas pré-pagos.

Para a vice-presidente e managing director da BHN Brasil, Fernanda Carbonari, o trabalho da filial tem colaborado para a popularização do item em território nacional. “Mais do que vender um produto, visamos transformar a experiência de compra do brasileiro, aumentando seus horizontes”, afirma a executiva.

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Carbonari avalia que um dos sinais que confirmam que a tarefa está sendo cumprida com êxito é a mudança de comportamento do brasileiro. “A consolidação do presentear como preferência nacional na compra de gift cards nos mostra que estamos atingindo nossos objetivos, expandindo o setor e aquecendo o mercado”, defende.

A pesquisa da BHN Brasil também destaca o fenômeno do consumo defensivo, motivado pela busca de controle financeiro por meio dos valores fixos oferecidos por esses itens. Além disso, mostra como as novas tecnologias, a exemplo das transmissões ao vivo e da inteligência artificial, vêm impactando as decisões de compra dos consumidores, especialmente os mais jovens. Como consequência direta desse contexto, vestuário, eletrônicos e itens de supermercado destacam-se como as categorias mais procuradas no lugar de presentes tradicionais.

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