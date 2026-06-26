ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Uso de ferramentas de IA avança no mercado financeiro, liderado pela geração Z

A tendência abre novos horizonte, mas também embute sérios riscos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 05h30
Jovem da geração Z: metade dos investidores que se guiam por IAs pertence a essa faixa etária
Jovem da geração Z: metade dos investidores que se guiam por IAs pertence a essa faixa etária (iStock/Getty Images)
Continua após publicidade
Uso de ferramentas de IA avança no mercado financeiro, liderado pela geração Z Priorize VEJA no Google

Cada vez mais, os assistentes de inteligência artificial (IA) auxiliam os brasileiros em tarefas cotidianas como escrever e-mails, organizar a agenda e realizar pesquisas. A popularização de tais ferramentas também causa preocupação quanto ao seu uso indiscriminado em situações sensíveis, tais como quando alguém decide trocar a consulta com um psiquiatra por um bate-papo com uma IA em busca de alívio para doenças mentais como a depressão e a ansiedade. O fenômeno levou a Anbima, a associação que representa a indústria de investimentos, a incluir pela primeira vez em sua pesquisa anual — que chegou à nona edição em 2026 — perguntas sobre como os investidores estão usando as IAs. Segundo os resultados divulgados recentemente, 9% dos entrevistados já utilizam plataformas como o ChatGPT, o Gemini e o Claude para esclarecer dúvidas sobre produtos financeiros e para decidir como alocar seus recursos. Em tempos digitais, a proporção supera a de quem recorre a meios consagrados na internet, como as redes sociais Facebook e TikTok, com os mesmos objetivos.

Para Marcelo Billi, superintendente de inovação e educação da Anbima, o percentual surpreende também por indicar a rapidez com que as IAs estão sendo adotadas. “Era um tema inexistente há poucos anos”, diz. “Agora está em todas as conversas do mercado.” Tamanha velocidade é sustentada pelos mais jovens — e por uma larga vantagem. De acordo com a pesquisa, 49% dos investidores que recorrem aos assistentes de IA pertencem à geração Z, composta de indivíduos que nasceram do fim dos anos 1990 ao início dos anos 2010. Por serem nativas digitais, essas pessoas cresceram habituadas a encontrar respostas para tudo na internet, da mesma forma que seus avós consultavam as bibliotecas e os jornais. Seus antecessores da geração millennial, que hoje têm de 30 a 40 anos, também representam uma fatia considerável de 36% do total de consultas a IAs sobre finanças. Os homens são mais propensos a utilizá-las — eles representam 67% dos usuários em temas financeiros, embora formem 55% do total de 61 milhões de pessoas que investem no Brasil. Por fim, quanto maior a renda, maior é a disposição a aderir à novidade. Entre os entrevistados das classes A e B que já investem, 58% admitiram recorrer à tecnologia.

Siga

A mudança de comportamento também influencia a composição das carteiras — 77% dos usuários de IA diversificam suas aplicações. Entre as opções favoritas, 33% investem em títulos privados de dívida, 29% em fundos de investimento, 29% em criptomoedas e 11% em ações. Os dados indicam que a inteligência artificial estaria incentivando os investidores a ampliar seus horizontes, a aprender mais sobre finanças e até mesmo a se arriscar mais.

Continua após a publicidade

Para os especialistas, ao simplificar conceitos e oferecer informações na forma de conversas, a IA pode reduzir barreiras históricas que atravancam o acesso ao mercado financeiro. Essa é a aposta de empresas como a Gorila, que desenvolve ferramentas de inteligência artificial focadas em investimentos tanto para profissionais do setor quanto para pessoas físicas. Sua plataforma conecta a carteira de investimentos do usuário a uma IA. “Essa conexão muda a experiência de investir”, afirma Guilherme Assis, presidente da Gorila. “O cliente consegue literalmente conversar com a sua carteira.” Segundo ele, um dos efeitos positivos da ferramenta é incentivar os usuários a questionar as próprias decisões sem temer os olhares condenatórios de outras pessoas. Assis compara a situação à daqueles alunos tímidos que, nos tempos da escola, evitavam fazer perguntas aos professores para não atrair a atenção — e o eventual bullying — da classe. Muitas pessoas experimentam uma inibição semelhante diante de gestores e assessores de investimento de carne e osso e, por isso, se sentem mais à vontade de se informar com uma IA na privacidade de casa.

Marcelo Billi, da Anbima: a rapidez com que a inteligência artificial foi adotada no Brasil surpreende
Marcelo Billi, da Anbima: a rapidez com que a inteligência artificial foi adotada no Brasil surpreende (./Divulgação)
Continua após a publicidade

A inteligência artificial democratiza o acesso à informação e acelera o aprendizado dos investidores, mas não elimina a necessidade de buscar outras fontes de educação financeira nem substitui o auxílio de profissionais capacitados. Para Valter Rebelo, executivo da casa de análises Empiricus, o risco de más decisões surge quando alguém transforma uma conversa com um chatbot em uma recomendação definitiva de investimento. “Sem ter uma base teórica, o investidor pode seguir conselhos que não fazem nenhum sentido”, afirma. Isso ocorre porque as ferramentas mais difundidas, como o ChatGPT e o Gemini, não operam com o mesmo nível de checagem, supervisão e rastreabilidade empregado por plataformas desenvolvidas para ambientes profissionais. “Para uma mesma pergunta, a IA pode gerar respostas corretas ou erradas, de acordo com o momento, já que não são auditáveis”, afirma Rebelo.

Infográfico com título Use com moderação e subtítulo Os cuidados que os investidores devem tomar ao consultar inteligências artificiais. Quatro tópicos listam: Não aceite toda resposta como verdade, Use a IA como apoio, não como decisão final, Educação financeira é essencial e Estratégias devem ser compatíveis com o seu perfil. No topo, um ícone roxo de um robô com cifrões e estrelas ao redor da cabeça. A fonte é Marcelo Billi, superintendente de inovação e educação da Anbima

Continua após a publicidade

Os riscos de confiar cegamente na inteligência artificial vão além de eventuais informações imprecisas. Embora sejam capazes de processar grandes volumes de dados e de identificar padrões, essas ferramentas ainda falham miseravelmente na captura de nuances que influenciam a precificação de ativos. É o caso de mudanças abruptas no cenário econômico, desdobramentos de eventos geopolíticos e de outros fatos capazes de azedar o humor do mercado em questão de minutos. Além disso, toda decisão de investimento envolve aspectos subjetivos como os objetivos pessoais, a tolerância ao risco e o momento de vida, que dificilmente podem ser traduzidos com precisão em um comando de texto. Alguns defendem, no entanto, a ideia de que o avanço dessas ferramentas não precisa ser encarado como uma disputa entre a tecnologia e a humanidade. É o caso de Rodolfo Marinho, sócio da IP Capital, para quem a inteligência artificial tem o potencial de tornar os investidores mais conscientes no processo de decisão. “O indivíduo pode se preparar melhor para questionar o assessor antes de aplicar seu dinheiro”, diz. Isso significa recorrer à IA para consolidar informações, entender conceitos básicos e até formular dúvidas mais sofisticadas que extraiam o máximo dos profissionais de finanças.

ChatGPT: os especialistas em finanças alertam para o risco de respostas incorretas ou inadequadas
ChatGPT: os especialistas em finanças alertam para o risco de respostas incorretas ou inadequadas (./Getty Images)
Continua após a publicidade

O avanço tecnológico também é acompanhado de perto pelos órgãos reguladores. Procurada por VEJA NEGÓCIOS, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) afirmou que está atenta ao uso da inteligência artificial no mercado financeiro. “A autarquia destaca que está permanentemente modernizando a regulamentação e a supervisão, em função de fatores diversos, tais como estruturas inovadoras”, informou a CVM por meio de nota. A manifestação indica que, embora ainda não haja uma regulação específica para o uso de IA por investidores, o tema já entrou no radar do xerife do mercado de capitais.

Painel de cotações da B3: 11% dos indivíduos que investem em ações consultam assistentes de IA
Painel de cotações da B3: 11% dos indivíduos que investem em ações consultam assistentes de IA (Cris Faga/Dragonfly Press/Folhapress/.)
Continua após a publicidade

A tendência, segundo os especialistas, é que a inteligência artificial deixe de ser percebida como um canal isolado de consulta e se incorpore a praticamente todas as experiências digitais, dos mecanismos de busca às plataformas de investimento. Nesse cenário, talvez a pergunta não seja mais se os brasileiros usarão IAs para investir, e sim como fazê-lo de modo seguro, isto é, sem sofrer prejuízos decorrentes de recomendações baseadas em informações incorretas e em delírios da ferramenta. O desafio será aprender a extrair o melhor da tecnologia sem abdicar do senso crítico. Embora essas ferramentas ampliem o horizonte dos investidores e, se bem utilizadas, contribuam para decisões mais conscientes, também carregam as limitações típicas de toda tecnologia que ainda está engatinhando e que caiu no gosto de jovens hiperconectados que ensaiam seus primeiros passos no mercado financeiro. Afinal, se as respostas estão cada vez mais acessíveis e instantâneas, torna-se fundamental fazer as perguntas certas para investir bem — e a mais importante de todas é se as respostas fornecidas pela inteligência artificial são as mais corretas e adequadas.

Publicado em VEJA, junho de 2026, edição VEJA Negócios nº 27

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Comportamento
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).