Universidade de Aveiro oferece bolsas de mestrado para brasileiros

A Universidade de Aveiro, em Portugal, está com inscrições abertas para bolsas parciais de mestrado. O programa permite aos brasileiros pagar o mesmo valor cobrado de alunos portugueses. Com o desconto, eles desembolsam 1.063,47 euros por ano – para estudantes de outras nacionalidades, o curso sai por até 5.500 euros por ano.

Para participar do processo de seleção, os brasileiros precisam ter nota igual ou superior a 650 pontos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ao todo, foram disponibilizadas 33 bolsas.

Os estudantes podem se candidatar até o dia 3 de agosto. Apesar do desconto, os estudantes ainda são responsáveis pelo custeio das próprias despesas pessoais, como estadia e alimentação, no país.

A Universidade de Aveiro oferece 58 opções de curso para estudantes de mestrado – entre eles, Música, Contabilidade e Psicologia. A lista completa pode ser consultada neste link. Para inscrever-se, o estudante deve seguir os procedimentos do edital de cada curso. Um dos documentos exigido é o histórico acadêmico – assim, a universidade consegue fazer a seleção dos melhores estudantes.