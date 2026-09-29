Universalização do saneamento pode gerar R$ 1,4 trilhão em benefícios ao país, diz estudo

A universalização do saneamento básico pode gerar mais de R$ 1,4 trilhão em benefícios sociais no Brasil, com efeitos sobre saúde, produtividade, turismo e valorização imobiliária. Os dados foram apresentados por Luana Pretto, presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, durante o painel “Os efeitos na saúde, na qualidade de vida e no meio ambiente”, no VEJA Fórum Saneamento, realizado nesta terça-feira, 29, em São Paulo.

O avanço dos serviços pode representar uma economia de R$ 25,1 bilhões em gastos com saúde até 2040 e gerar R$ 80 bilhões em ganhos de renda no turismo no mesmo período. A estimativa também aponta um aumento anual de R$ 22 bilhões na renda e na produtividade do trabalho com a universalização.

Os números contrastam com o atual nível de investimento. Em 2024, o Brasil aplicou R$ 137,02 por habitante em saneamento, ante os R$ 225 anuais considerados necessários para atingir a universalização. Pelos cálculos apresentados, seria preciso investir cerca de R$ 48 bilhões por ano até 2033 para cumprir as metas estabelecidas pelo marco legal.

“Investimento vai se traduzir em obras que vão se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço”, afirmou Pretto no VEJA Fórum Saneamento. Segundo ela, a ampliação da cobertura permite alterar indicadores de saúde, educação e renda da população.

Continua após a publicidade

A presidente do Trata Brasil destacou que a falta de infraestrutura atinge atualmente cerca de 33 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada e aproximadamente 90 milhões sem coleta de esgoto. Dados do Sinisa referentes a 2024 mostram ainda que 51,8% do esgoto gerado no país é tratado.

Na saúde, o impacto aparece nas internações por doenças de veiculação hídrica, como diarreia, hepatite A, leptospirose e esquistossomose. Foram 336 mil internações no país em 2024. Pretto afirmou que, três anos após a implantação do saneamento, o índice de internações pode cair 69%.

Continua após a publicidade

Os efeitos também alcançam educação e renda. Segundo dados apresentados por Pretto, brasileiros que têm acesso ao saneamento estudam, em média, 9,5 anos, ante 7,5 anos entre aqueles sem acesso. Um estudo do instituto estima ainda uma diferença de 46,1% na renda acumulada ao longo da vida entre jovens que tiveram acesso ao saneamento durante a infância e adolescência e aqueles privados desses serviços.

A desigualdade também aparece na distribuição dos investimentos. Entre 2020 e 2024, foram aplicados R$ 112,6 bilhões em saneamento no país. O Sudeste concentrou R$ 57,3 bilhões, ou 50,9% do total, enquanto a Região Norte recebeu R$ 5,3 bilhões, equivalentes a 4,7%. São Paulo sozinho respondeu por R$ 34,6 bilhões no período.

Continua após a publicidade

Para Pretto, ampliar os investimentos é apenas parte do desafio. A presidente do Trata Brasil também apontou a necessidade de melhorar a qualidade das agências reguladoras, ampliar o acesso em áreas rurais e vulneráveis e aumentar a conscientização da população sobre os efeitos do saneamento. “Sem essa infraestrutura não tem como a gente pensar num desenvolvimento econômico e social do país”, afirmou.