A Unilever encontrou nos produtos de banho mais sofisticados uma nova avenida de crescimento no Brasil. A multinacional, dona de marcas como Dove e Lux, triplicou em dois anos a receita obtida com sabonetes premium, categoria que reúne produtos como sabonetes líquidos, óleos de banho e esfoliantes. O desempenho reflete uma aposta da companhia na disposição dos consumidores de pagar mais por fórmulas e experiências tradicionalmente associadas aos produtos de cuidados com a pele.

Desde 2024, a Unilever lançou 35 novos produtos para banho no mercado brasileiro. Entre as novidades está a linha Dove Sabonete Sérum, apresentada em maio deste ano, que incorporou ingredientes como ácido hialurônico, niacinamida, vitamina C e retinol ao portfólio de limpeza corporal. A estratégia busca ampliar o consumo de produtos de maior valor agregado em uma categoria historicamente dominada pelos sabonetes convencionais.

Os resultados começam a aparecer também nas posições de mercado. Segundo dados apresentados pela companhia ao Radar Econômico, Dove já ocupa a segunda posição em vendas de óleos corporais de banho no Brasil, apenas dois anos depois de entrar nesse segmento. A marca Lux, por sua vez, lidera o mercado brasileiro de sabonetes líquidos.

A aposta acompanha uma mudança nos hábitos de consumo. De acordo com levantamento da Mintel citado pela Unilever, 53% dos brasileiros passaram a utilizar pelo menos um produto adicional durante o banho nos últimos doze meses. Nas classes A e B, 47% dos consumidores afirmaram estar mais seletivos na escolha de produtos para limpeza corporal, privilegiando atributos como ingredientes, eficácia e experiência sensorial.

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A estratégia brasileira faz parte de um movimento global de valorização do portfólio de cuidados pessoais da multinacional. A Unilever informa investir cerca de 1 bilhão de dólares por ano em ciência e tecnologia, além de ter criado, em 2025, um centro internacional de desenvolvimento de fragrâncias exclusivas.

Apesar de confirmar que a receita de sabonetes premium triplicou no Brasil, a companhia não abriu os valores absolutos do faturamento nem detalhou quanto desse crescimento decorreu de aumento dos volumes vendidos ou de preços e mudanças no mix de produtos.