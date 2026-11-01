Unicórnio de inteligência artificial Happy Robot estreia no Brasil

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A Happy Robot, desenvolvedora de agentes de inteligência artificial e novo unicórnio da tecnologia, acaba de chegar ao Brasil. Fundada em 2022 nos EUA e avaliada em 1,2 bilhão de dólares, a empresa abriu escritório em São Paulo em outubro para atender clientes de saúde e telecomunicações, após captação de 150 milhões de dólares.

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Fundada em 2022 nos Estados Unidos e presente em cinco países, a desenvolvedora de agentes de inteligência artificial Happy Robot acaba de chegar ao Brasil. Após reforçar o caixa com uma captação de 150 milhões de dólares, a empresa abriu em outubro um escritório em São Paulo com o objetivo de atender clientes nas áreas de saúde e de telecomunicações. Apesar da pouca idade, a companhia é um dos novos unicórnios do ramo da tecnologia e seu valor de mercado é estimado em 1,2 bilhão de dólares.

Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31