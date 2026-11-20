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Uma década após o Brexit, o Reino Unido fechou três acordos de reaproximação com a União Europeia sobre comércio, carbono e mobilidade de jovens. A implementação plena, contudo, ainda depende de um consenso sobre custos universitários e enfrenta forte oposição política interna.

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O Reino Unido anunciou nesta sexta-feira (20), após uma reunião em Bruxelas, a conclusão das negociações de três acordos de reaproximação com a União Europeia, dez anos depois do referendo do Brexit, que decidiu pela saída do país do bloco. O pacote abrange comércio de alimentos e bebidas, mercados de emissões de carbono e mobilidade de jovens. O anúncio, porém, deixou uma pendência: os dois lados divergem sobre se a implementação dependerá de um entendimento sobre as mensalidades cobradas de estudantes europeus nas universidades britânicas.

O governo do primeiro-ministro Andy Burnham afirma que os três acordos estão fechados e são independentes da negociação universitária. O Conselho e a Comissão Europeia tratam os quatro entendimentos como um único pacote e defendem igualdade de tratamento entre europeus e britânicos no pagamento das mensalidades.

A negociação sobre as universidades continuará por mais seis meses. Bruxelas quer que estudantes da União Europeia paguem os mesmos valores cobrados dos britânicos, sujeitos a um teto de 9. 790 libras (equivalente a 76. 000 reais) no atual ano letivo, em vez das tarifas internacionais, que podem ser quatro ou cinco vezes maiores. Segundo duas fontes europeias citadas pelo Guardian, Londres sinalizou que poderia reduzir a cobrança para 12. 000 libras (cerca de 93. 000 reais), ainda acima do patamar reivindicado pelo bloco.

Na área comercial, o entendimento sanitário busca facilitar a circulação de alimentos e produtos agropecuários. Autoridades britânicas afirmam que as novas regras entrarão em vigor em março de 2028, independentemente do desfecho da negociação universitária. O outro acordo prevê conectar os mercados de emissões de carbono. Londres também anunciou ter obtido apoio à sua possível inclusão na política industrial “Made in Europe”, ainda em elaboração na União Europeia.

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O programa de mobilidade permitirá a participação de 100. 000 jovens de cada lado, com autorização para viver, trabalhar, viajar e estudar por até três anos no outro território. A iniciativa integra o esforço de Burnham para estreitar os vínculos com o bloco. Antes da reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, o premiê afirmou que a aproximação “faz sentido” e associou sua estratégia à tentativa de superar uma década de baixo crescimento e aumento de custos.

A reaproximação provocou críticas de Nigel Farage, líder do Reform UK e defensor do Brexit. Também em Bruxelas, ele acusou Burnham de reintegrar o país a uma parcela do mercado único europeu e de aceitar uma posição em que Londres teria de seguir regras definidas pelo bloco. A reação, somada à divergência sobre as universidades, expõe os obstáculos políticos e negociadores que ainda separam o anúncio dos acordos de sua implementação.