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União Europeia avalia criar barreiras à importação da China inspiradas em Trump

Alemanha e França lideram bloco para acelerar imposição de tarifas e cotas; justificativa é conter excedente de produtos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 15h34 | Atualizado em 18 jun 2026, 15h39
Emmanuel Macron
O presidente da França, Emmanuel Macron: defensor de barreiras contra a China (Ludovic Marin/AFP)
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União Europeia avalia criar barreiras à importação da China inspiradas em Trump Priorize VEJA no Google

A Alemanha decidiu apoiar formalmente uma proposta francesa para dar à União Europeia (UE) novos poderes que permitam aplicar tarifas comerciais de forma célere contra a China.

A iniciativa, que espelha as duras medidas protecionistas adotadas pela gestão de Donald Trump nos Estados Unidos, visa blindar o parque fabril europeu contra a inundação de produtos chineses baratos.

De acordo com diplomatas de Bruxelas, Berlim se juntará a Paris e a um grupo que inclui Polônia, Holanda e Bélgica para defender a criação do mecanismo na reunião de cúpula de líderes europeus.

A ofensiva ocorre em um cenário de agravamento do déficit comercial do bloco frente a Pequim e de temores crescentes com a segurança econômica do continente.

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Mecanismo inspirado em lei dos EUA

A proposta apresentada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, baseia-se na Seção 301 da legislação comercial dos EUA, instrumento jurídico que concede ao Executivo o poder de aplicar taxas ou impor cotas a qualquer país que adote “práticas comerciais desleais”.

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O novo dispositivo europeu permitiria que a Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, agisse de forma cirúrgica e ágil.

Atualmente, as principais ferramentas de defesa da UE são as chamadas medidas de salvaguarda, criticadas por diplomatas por causarem “danos colaterais”.

Recentemente, uma decisão de proteger o setor siderúrgico do bloco por meio de sobretaxas globais acabou penalizando parceiros estratégicos que possuem acordos de livre-comércio com os europeus, como o Reino Unido, a Suíça, a Índia e o Japão.

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A intenção agora é desenhar um mecanismo focado no combate à sobrecapacidade produtiva da China, que despeja no mercado internacional estoques inflados por fortes subsídios estatais em setores que vão de painéis solares a baterias automotivas.

Dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sustentam o diagnóstico europeu de subsídios excessivos por parte de Pequim, embora o governo chinês rejeite as acusações de práticas desleais.

Pressão do desemprego vence resistências

O endurecimento do discurso europeu reflete o fechamento recente de fábricas e a alta do desemprego em regiões industriais do bloco, fatores que reduziram a resistência interna a medidas protecionistas.

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Até então, governos de nações muito abertas ao capital chinês ou dependentes de exportações para a Ásia temiam represálias de Pequim.

A retaliação chinesa já é uma realidade.

Após a UE aprovar tarifas sobre veículos elétricos do país asiático há dois anos, a China respondeu elevando impostos sobre alimentos importados da Europa e restringindo o envio de terras raras e matérias-primas essenciais para a indústria ocidental.

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Apesar dos riscos, defensores do novo instrumento afirmam que o bloco chegou a um ponto de não retorno.

Em carta enviada à Comissão Europeia, o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, defendeu que a Europa precisa fazer escolhas difíceis a curto prazo para garantir o bem-estar e a sobrevivência de sua economia a longo prazo frente ao que chamou de “ameaça sistêmica” chinesa.

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