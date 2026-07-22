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União Europeia aprova compra da Warner Bros. pela Paramount, mas impõe restrições

Comissão Europeia deu aval ao negócio de US$ 110 bi após exigir mudanças na distribuição de filmes; operação enfrenta desafios judiciais nos Estados Unidos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 16h44 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h19
Logotipos da Warner Brothers e da Paramount: crise derruba presidente
Logotipos da Warner Brothers e da Paramount: crise derruba presidente (Getty/Getty Images)
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União Europeia aprova compra da Warner Bros. pela Paramount, mas impõe restrições Priorizar nos meus resultados Google

A Comissão Europeia aprovou nesta quarta-feira, 22, a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, em uma operação avaliada em 110 bilhões de dólares, segundo a Reuters. O sinal verde, no entanto, veio condicionado a uma série de compromissos para preservar a concorrência no mercado europeu de distribuição de filmes.

Para obter a aprovação, a Paramount concordou em encerrar, em até 13 meses após a conclusão da operação, sua participação na United International Pictures (UIP), joint venture de distribuição de filmes mantida com a Universal Pictures. Além disso, assumiu o compromisso de não firmar novos acordos de distribuição conjunta com a Universal no Espaço Econômico Europeu pelos próximos dez anos e de não utilizar sua própria rede de distribuição para os lançamentos cinematográficos da Warner Bros. na região. Segundo a Comissão Europeia, as medidas reduzem os riscos de concentração no setor.

Apesar do avanço na Europa, a fusão continua enfrentando obstáculos nos Estados Unidos. Uma juíza federal da Califórnia determinou recentemente a suspensão temporária da operação após uma ação movida por uma coalizão de estados americanos, que argumenta que a união entre os dois grupos pode reduzir a concorrência no mercado de entretenimento. Uma audiência sobre o caso está marcada para o início de agosto.

A transação também é alvo de questionamentos de entidades como o sindicato dos roteiristas de Hollywood, que afirma que a consolidação pode afetar empregos e reduzir oportunidades para profissionais da indústria audiovisual. Paralelamente, o governo do Reino Unido avalia abrir uma investigação sobre possíveis impactos da fusão em áreas como notícias, programação infantil e serviços de streaming.

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Se concluída, a operação reunirá sob o mesmo grupo ativos como Warner Bros. Pictures, HBO Max, CNN, CBS, Paramount Pictures e Paramount+, formando uma das maiores empresas globais de mídia e entretenimento. No entanto, o cronograma da fusão segue pressionado: caso o negócio não seja concluído até o fim de setembro, a Paramount poderá arcar com multas contratuais diárias pelo atraso.

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