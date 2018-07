União aportará R$ 2 bi na Caixa Econômica Federal, diz jornal

O governo federal prepara um aporte de R$ 2 bilhões na Caixa Econômica Federal. A quantia será feita em repasses até o final do ano e visa proteger a instituição de riscos nas operações de crédito, para que sejam cumpridas normais internacionais de segurança. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

No ano passado, a Caixa registrou lucro de R$ 12,5 bilhões, maior valor registrado em sua história. Cerca de 25% foram repassados para o Tesouro Nacional, que agora provê parte desse montante de volta.

A operação já foi autorizada pelo Banco Central, de acordo com o Estadão.