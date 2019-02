Uma vista da plataforma costeira de Angra dos Reisa na bacia de petróleo de Lula, cerca de 300 km da costa do Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2011. A produção de petróleo da Petrobras no Brasil em janeiro subiu 2 por cento ante o mesmo mês do ano passado e atingiu o segundo maior volume mensal da história da companhia no país. REUTERS/Sérgio Moraes