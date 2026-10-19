Uma em cada cinco vendas da Pilar já vem de marketplace imobiliário

O PilarHomes, marketplace de imóveis de alto padrão da Pilar, já responde por uma em cada cinco vendas da companhia. Em apenas 18 meses, a participação do canal digital nas transações saltou de 4% para 20%. Lançada há menos de dois anos, a plataforma acaba de alcançar a marca de R$ 1 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV).

Até setembro, o marketplace havia originado 348 transações, com tíquete médio de aproximadamente R$ 2,9 milhões. Ao todo, 199 corretores já fecharam pelo menos uma venda por meio da plataforma, que reúne mais de 30 mil imóveis. A base de usuários também cresceu, passando de 586 mil, em 2025, para 1,7 milhão neste ano.

A aposta da Pilar é ampliar o peso do canal digital no mercado de imóveis de luxo. A companhia estabeleceu como meta superar R$ 1,5 bilhão em VGV originado exclusivamente pelo PilarHomes em 2027. Para acelerar as vendas, investe em ferramentas de inteligência artificial e vídeos curtos dos imóveis, recurso que já participa da jornada de 40% dos potenciais clientes captados pela plataforma.