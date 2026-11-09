Um refúgio de 23 milhões de metros quadrados no litoral do Ceará

Em um mercado em que a exclusividade se tornou tão valiosa quanto a localização, o litoral do Ceará prepara um novo endereço para o luxo. A Bossa Nova Sotheby’s International Realty está à frente da comercialização da Fazenda Moréias, uma propriedade de mais de 23 milhões de metros quadrados, com nove quilômetros de praias, dunas, lagoas e manguezais em Camocim.

Desenvolvido ao longo de quase uma década, o projeto aposta em uma ocupação de baixa densidade, com residências integradas à paisagem e infraestrutura própria de energia, abastecimento e tratamento de água.

A primeira etapa reúne 27 lotes de até 2.890 metros quadrados, com possibilidade de projetos assinados por arquitetos como Carlos Motta, Gui Mattos e Daniel Fromer, além de doze casas prontas e terrenos à beira-mar a partir de 8 mil metros quadrados.

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Entre os atrativos estão uma escola de kitesurf comandada pelo tricampeão mundial Guilly Brandão, mais de 50 quilômetros de trilhas e experiências gastronômicas ligadas à produção local.

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Segundo Marcello Romero, CEO da Bossa Nova Sotheby’s, o empreendimento mira um público que já não procura apenas uma segunda ou terceira residência, mas um estilo de vida marcado por privacidade, natureza e experiências exclusivas.

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Em Moréias, a ideia é que o verdadeiro luxo seja justamente aquilo que não se pode construir: a paisagem ao redor.