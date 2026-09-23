Um em cada três novos clientes da Cora já chega por parceiros

A Cora encontrou em contadores, consultores e outros parceiros uma alternativa para crescer sem depender apenas da compra tradicional de clientes. A participação desse canal na aquisição de novos usuários da fintech saltou de 10% em 2024 para 33% em 2025.

A mudança também começou a aparecer na receita. Os clientes originados por parceiros respondiam por 7% do faturamento da Cora em 2024 e passaram a representar 15% no ano seguinte. A receita da própria área de parcerias avançou 130% no período.

A fintech, que atende mais de 1,8 milhão de pequenas e médias empresas, reúne hoje mais de mil parceiros dos setores contábil e financeiro. Só em 2025, cerca de 30 mil potenciais clientes foram encaminhados pela Cora para esses parceiros, numa estratégia em que a fintech também tenta gerar negócios para quem faz as indicações.

A área ganhou peso dentro da companhia. A equipe dedicada às parcerias cresceu de cerca de 15 para 25 pessoas. A projeção da Cora é que clientes vindos desse ecossistema respondam por perto de 30% da nova receita em 2026.

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A companhia afirma que esses clientes apresentam custo de aquisição e prazo de retorno melhores do que os obtidos em outros canais, mas ainda não abriu os números dessa diferença.