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Um em cada cinco jovens brasileiros não estuda nem trabalha, mostra pesquisa

Levantamento de Sesi e Senai aponta que necessidade de complementar renda familiar é um dos principais obstáculos à continuidade dos estudos

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 15h56
Alunos do curso profissionalizante de capacitação de jovens
Jovens (Rovena Rosa/Agência Brasil)
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Um em cada cinco brasileiros de 16 a 29 anos (21%) não trabalha nem estuda, segundo uma pesquisa realizada pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), divulgada nesta segunda-feira, 9. O levantamento também mostra que dois em cada três jovens desse grupo não procuraram oportunidades de trabalho nos 30 dias anteriores à entrevista.

A necessidade de trabalhar ou complementar a renda familiar foi apontada como um impedimento à continuidade dos estudos por 25% dos entrevistados. O percentual aumenta conforme a faixa etária: chega a 36% entre os jovens de 25 a 29 anos, ante 24% na faixa de 20 a 24 anos e 11% entre aqueles de 16 a 19 anos.

A proporção de jovens que não estudam mais também cresce com a idade. Entre os entrevistados de 16 a 19 anos, 28% afirmaram que já não estão estudando. O percentual sobe para 66% na faixa de 20 a 24 anos e chega a 81% entre aqueles de 25 a 29 anos.

“Para que os jovens permaneçam na escola, é fundamental que encontrem uma aprendizagem conectada à sua realidade e às transformações do mundo do trabalho. Isso exige atualizar práticas pedagógicas e investir na formação continuada dos professores”, afirma Paulo Mól, diretor-superintendente do Sesi.

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Planos para o futuro

A pesquisa também investigou os planos dos jovens para os próximos anos. Do total de entrevistados, 22% não pretendem continuar os estudos ou buscar uma especialização por considerar que já concluíram sua formação. A proporção varia conforme a idade: é de 7% entre os jovens de 16 a 19 anos, 23% na faixa de 20 a 24 anos e 33% entre aqueles de 25 a 29 anos.

Entre os que pretendem continuar estudando, 31% consideram difícil ou muito difícil alcançar esse objetivo. A falta de condições financeiras é o principal obstáculo apontado, mencionada por 33% dos entrevistados, seguida pela falta de tempo, citada por 30%.

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“Os dados reforçam a importância de ampliar as oportunidades de qualificação e de oferecer caminhos que permitam conciliar estudo e carreira dos jovens”, diz Leone Andrade, diretor-geral do Senai. “A educação profissional é fundamental e contribui efetivamente para essa trajetória, com formações conectadas às demandas do mundo do trabalho e diferentes modelos de aprendizagem.”

Metodologia

O estudo foi realizado pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados, com 2.007 entrevistas presenciais com brasileiros de 16 a 29 anos. O trabalho de campo ocorreu entre 4 e 10 de setembro de 2026.

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A amostra foi distribuída em três faixas etárias — de 16 a 19 anos, de 20 a 24 anos e de 25 a 29 anos — e controlada por cotas proporcionais de sexo, idade, escolaridade, região geográfica e localização do município (capital, região metropolitana e interior). A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para o conjunto da amostra, com intervalo de confiança de 95%.

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