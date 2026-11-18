A inflação persistentemente alta e o desconforto causado por ela foram uma das grandes marcas dos governos de Dilma Rousseff. O IPCA, indicador oficial de preços, que rodou entre 5% e 7% em praticamente todo o seu primeiro mandato (2011-2014), chegou a bater os 10% nos piores momentos do segundo, em 2015.

Com uma alta anual que chegou a passar dos 100% em 2013, o tomate tomou de manchetes a memes na internet naquele ano e acabou se tornando símbolo daquele período.

Agora é ele que volta a chamar a atenção de novo e a pesar mais uma vez no carrinho de compras, em meio a quedas nas colheitas de algumas das principais regiões produtoras. De acordo com o IBGE, que calcula o IPCA, a alta no preço médio do tomate no país acumulada em 2026, até outubro, é de 89,8%. Só de setembro para outubro o aumento foi de 19%.

Em 12 meses, o salto é de 63%, sendo a que a inflação dos alimentos no domicílio foi de 5,7% no mesmo período e a inflação geral, de 4,6%.

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Cesta básica mais cara

Um levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que acompanha mensalmente o preço da cesta básica nas capitais do país, aponta que a compra mensal do supermercado está ficando mais cara e que é justamente o tomate um dos principais culpados.

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Em algumas cidades, o preço dele está perto de triplicar, caso de Florianópolis, que teve o maior aumento e já lida com um tomate 181% mais caro nos 12 meses até outubro. No Rio de Janeiro, a alta foi de 174% e, em Fortaleza, de 120%. O levantamento foi feito em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

resuma este trecho, em apenas um paragrafo dizendo que as altas no mes chegaram a xx (cita os exemplos) e varia de xx reais a xx reais (cita as capitais)

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No anual, as variações variam de xx, em tal cidade, a xx na outra

Entre setembro e outubro, o custo da cesta básica subiu nas 27 capitais pesquisadas, de acordo com o Dieese e a Conab. Em algumas localidades, em especial no Nordeste, a alta mensal passa dos 6%, caso de Salvador (6,8%), Natal (6,7%) e Recife (6,4%).

Na comparação com outubro do ano passado, todas as capitais tiveram alta, com variações que vão de 3,4%, no caso de Boa Vista, a 19,8%, visto em Fortaleza. Em valores, completar a cesta está custando de 618 reais, em Aracaju, até 951, valor médio pago por ela em São Paulo, a capital mais cara.

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Colheitas menores

As altas do tomate estão relacionadas com uma queda na colheita, especialmente nos maiores estados produtores: Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Juntos, eles representam 70% da produção nacional. Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a previsão é de uma produção de 1,3 milhão de toneladas neste ano, o que representa uma queda de 18,5% na comparação com o ano passado.

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Em São Paulo, de acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a produção do tomate de mesa teve uma queda de 1,9% e a do tomate industrial caiu 15,5%. Em Minas Gerais, a redução prevista é de 3,7% no ano.

No ano passado, o Brasil produziu cerca de 4,7 milhões de toneladas de tomate. Em 2026, a produção estimada é de 4,3 de toneladas, queda de 8% na média nacional.