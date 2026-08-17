Ultragaz abre estação própria de biometano para abastecer até 200 caminhões por dia

A Ultragaz inaugurou, em Paulínia (SP), sua primeira estação própria de abastecimento de biometano, ampliando a aposta no combustível renovável também para a logística de sua frota. A unidade terá capacidade para abastecer até 20 mil m³ por dia e atender cerca de 200 caminhões diariamente.

A companhia já comercializou 28 milhões de m³ de biometano, volume que, segundo a empresa, permitiu evitar a emissão de 56 mil toneladas de CO₂. Com a nova estrutura, a Ultragaz passa a investir não apenas na distribuição do combustível, mas também na infraestrutura necessária para ampliar seu uso no transporte rodoviário.