Ueno Bank captou US$ 350 milhões no exterior meses antes de sofrer intervenção no Paraguai

O Ueno Bank, instituição financeira paraguaia que sofreu intervenção do Banco Central do país nesta semana, havia captado US$ 350 milhões no mercado internacional em março, numa operação considerada histórica para o setor bancário local.

O banco também atraiu investimentos do OTP Bank, maior instituição financeira da Hungria, e chegou a anunciar um reforço de capital de US$ 100 milhões apenas quatro dias antes de entrar em processo de resolução.

A sequência de operações contrasta com a situação identificada pelo Banco Central do Paraguai (BCP) em 2 de novembro. O regulador constatou que o índice de solvência da instituição havia caído para menos da metade do mínimo legal, condição que levou à intervenção e à suspensão de suas obrigações financeiras.

A captação internacional, concluída em 3 de março, foi a maior emissão de dívida externa já realizada por um banco paraguaio. Os títulos, com vencimento em 2031, foram vendidos com juros anuais de 6,70% e registraram demanda equivalente a uma vez e meia o valor ofertado.

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A operação contou com a participação de JPMorgan e Bank of America como coordenadores. O banco também informou ter contratado a auditoria PwC e assessores jurídicos internacionais para a transação.

Os recursos seriam destinados principalmente à ampliação da oferta de crédito a empresas paraguaias. A emissão permitiu ao ueno diversificar suas fontes de financiamento e ampliar o acesso a investidores estrangeiros.

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Investidores internacionais apostaram na expansão

A entrada do OTP Bank no capital da controladora do ueno reforçou a estratégia de internacionalização da instituição.

Em dezembro de 2025, o grupo húngaro investiu US$ 30 milhões na U Holdings, empresa sediada em Luxemburgo que controla o banco paraguaio. Até julho deste ano, os aportes acumulados chegaram a US$ 47 milhões, segundo informações divulgadas pela instituição.

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O investimento ocorreu na controladora, e não diretamente no ueno bank. A distinção é relevante porque os direitos dos acionistas diferem daqueles dos credores que compraram os títulos de dívida.

O banco também obteve financiamento de instituições internacionais de desenvolvimento, incluindo operações voltadas a pequenas empresas e projetos sustentáveis.

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A expansão foi acompanhada de avaliações favoráveis sobre sua capacidade de financiamento. Em relatório referente a março, a agência de classificação de risco Fix SCR destacou a emissão internacional como um fator de fortalecimento da liquidez e de diversificação das fontes de recursos.

A operação elevou o saldo de títulos de dívida em circulação de aproximadamente 669 bilhões para 2,93 trilhões de guaranis entre dezembro de 2025 e março de 2026, um crescimento de 338%.

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No mesmo período, os depósitos de clientes chegaram a 17,05 trilhões de guaranis, avanço de 7,7%.

Esses indicadores ajudavam a sustentar a imagem de uma instituição em expansão, com acesso a recursos internacionais e capacidade de ampliar sua carteira de crédito.

Banco anunciou US$ 100 milhões dias antes da intervenção

A última tentativa anunciada de reforçar o capital ocorreu em 29 de outubro.

Na ocasião, o ueno informou que receberia US$ 50 milhões de seu acionista controlador em novembro e pretendia levantar outros US$ 50 milhões com investidores privados paraguaios.

O plano buscava elevar o índice de capital principal de 11,7% para 14,9% e o capital regulatório total de 13,8% para 15,9%.

A instituição apresentou a operação como parte de uma estratégia de fortalecimento patrimonial. Os recursos, entretanto, ainda dependiam de aportes futuros e de procedimentos regulatórios.

Quatro dias depois, o Banco Central determinou o início do processo de resolução.

A autoridade monetária informou ter identificado uma deterioração patrimonial grave durante a revisão dos demonstrativos financeiros. O procedimento de supervisão havia começado meses antes, após suspeitas envolvendo operações de crédito com empresas relacionadas ao grupo controlador.

O contraste entre os indicadores divulgados anteriormente e a situação constatada pelo regulador passou a levantar questionamentos sobre a qualidade das informações financeiras apresentadas ao mercado.

O que acontece com os US$ 350 milhões captados?

A intervenção criou incertezas para os investidores que adquiriram os títulos internacionais do ueno bank.

Os papéis foram emitidos como dívida sênior sem garantia específica, o que significa que seus detentores são credores da instituição, mas não possuem ativos determinados reservados exclusivamente para assegurar o pagamento.

Em 3 de novembro, a Superintendência de Valores do Paraguai suspendeu a negociação dos títulos emitidos pelo banco no mercado local, incluindo bônus financeiros e subordinados.

A resolução também interrompeu o pagamento de juros e amortizações, subordinando a recuperação dos créditos ao processo de reorganização dos ativos e passivos.

A agência Fix SCR apontou que a intervenção pode acionar cláusulas de vencimento antecipado da emissão internacional. Nesse caso, os investidores poderiam exigir o pagamento imediato dos valores devidos, conforme as condições previstas nos contratos.

Isso não significa, porém, que os US$ 350 milhões já tenham sido integralmente perdidos ou que todos os credores tenham solicitado o resgate antecipado.

O valor efetivamente recuperado dependerá dos ativos disponíveis e das regras aplicáveis ao processo de resolução.

O regulador também determinou critérios extraordinários de avaliação dos investimentos de fundos paraguaios ligados ao banco.

Os títulos financeiros e subordinados emitidos pelo ueno passaram a ser contabilizados com valor zero nesses fundos, medida prudencial que não equivale necessariamente à perda definitiva de todo o capital investido.

Crise levanta dúvidas sobre fiscalização bancária

A situação do ueno tornou-se especialmente sensível porque a instituição havia conseguido acessar o mercado internacional de capitais com apoio de grandes bancos e investidores estrangeiros.

A emissão de março foi realizada sob regras aplicáveis à distribuição de títulos nos Estados Unidos e a investidores internacionais. Esse tipo de operação exige a apresentação de informações financeiras e documentos sobre os riscos envolvidos.

A presença de coordenadores globais, auditores e agências de classificação de risco, entretanto, não elimina a possibilidade de problemas posteriores de solvência.

No caso do ueno, a rápida deterioração financeira levanta dúvidas sobre quando os problemas patrimoniais se tornaram conhecidos, quais informações estavam disponíveis aos investidores e como as operações com empresas relacionadas foram consideradas nas avaliações de risco.

O episódio também alcançou instituições públicas paraguaias que mantinham recursos no banco. O Instituto de Previdência Social (IPS) informou ter aproximadamente US$ 355 milhões depositados na instituição, enquanto a estatal de eletricidade ANDE relatou recursos próprios e financiamentos internacionais vinculados a contas no ueno.

A exposição de entidades públicas ampliou as preocupações sobre os critérios de aplicação de recursos e os mecanismos de supervisão financeira.

Para o mercado paraguaio, o principal desafio será preservar a confiança dos investidores. A instituição que em março havia realizado uma emissão recorde de dívida internacional passou, oito meses depois, a enfrentar um processo que pod