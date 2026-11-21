O presidente do Conselho Europeu, o português António Costa, propôs neste sábado, 21, um imposto sobre as maiores empresas de tecnologia do mundo, as chamadas big techs, para financiar o orçamento da União Europeia (UE) no período de 2028 a 2034.

A minuta apresentada por Costa prevê que as empresas fiquem sujeitas a uma contribuição anual equivalente a 3% do faturamento líquido proveniente de publicidade online, serviços de intermediação digital e dados gerados pelos usuários, de acordo com documentos divulgados pelo Conselho Europeu em Bruxelas. O projeto também inclui planos para criar uma taxa sobre resíduos eletrônicos e aumentar os impostos sobre o tabaco.

Costa ainda propôs cortes de 204 bilhões de euros (1,33 trilhão de reais) no projeto de orçamento apresentado pela Comissão Europeia, o braço executivo da UE, em um momento em que o bloco busca chegar a um acordo sobre suas finanças de longo prazo antes do fim do ano.

A proposta foi rejeitada pela França poucos instantes após ser apresentada. O governo francês a classificou como “muito decepcionante”. “Não atinge os objetivos previstos, especialmente no que diz respeito à Política Agrícola Comum (PAC) e, em particular, à garantia das ajudas à renda dos agricultores”, avaliou a Presidência francesa.

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A iniciativa também deverá enfrentar resistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cuja administração tem reagido duramente às medidas adotadas pela UE contra as grandes empresas de tecnologia nas áreas de concorrência e regulação de conteúdo.

(Com AFP)