UE avança em acordo para elevar fundo de resgate a 1 trilhão de euros

Bruxelas, 26 out (EFE).- Os líderes da zona do euro chegaram a um princípio de acordo para elevar a capacidade de intervenção do fundo de resgate a 1 trilhão de euros, indicaram à Agência Efe fontes diplomáticas.

Este número será mencionado no texto final que deve ser aprovado pelos chefes de Estado e de Governo da zona do euro ainda nesta quarta-feira, em Bruxelas.

O Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (FEEF) não possui capacidade suficiente para resgatar ou ajudar economias maiores, como a italiana ou a espanhola.

Por isso, os líderes quiseram ‘alavancar’ o fundo temporário de resgate para mobilizar mais recursos sem que os 17 Estados-membros da zona do euro tenham de comprometer mais garantias. EFE