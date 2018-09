Uber vai financiar instalação de kit gás em carros de motoristas

A Uber anunciou nesta terça-feira duas novidades para reduzir o custo dos motoristas. A primeira é uma parceria com a fintech Zen Finance, que permite o financiamento da compra de kits de gás natural (GNV) para veículos. O combustível é mais barato do que a gasolina, mas sua instalação chega a custar 4.000 reais.

Com o acordo, os motoristas pagam parcelas de até 100 reais, descontados diretamente da remuneração da Uber. O projeto, ainda piloto, começará na região Sul do país a partir de outubro.

O preço médio do litro de GNV é de 2,856 reais, enquanto o litro da gasolina custa 4,652 reais, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) que considerou os valores praticados entre os dias 16 e 22 de setembro.

Segundo a Comgás, distribuidora de gás natural canalizado, o GNV é 54% mais econômico que a gasolina e 57% mais barato em relação ao etanol. Os dados foram divulgados no ano passado.

Outra novidade é a parceria com a rede de postos Ipiranga, que oferece descontos de até 5% no preço dos combustíveis em todo o Brasil. De acordo com a Uber, a autentificação do motorista será realizada de forma automática pelo funcionário do posto Ipiranga.