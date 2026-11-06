ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

‘Uber rural’: startup conecta produtores a transportadores e prepara expansão para Itália

Plataforma usa IA para aproveitar espaços disponíveis em veículos e reduzir custos de frete

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 18h45
Mão segurando smartphone com o aplicativo BagLog aberto, exibindo um mapa com rota de entrega, botões Aceitar Entrega e Ver Mapa, e ícones de Logística Colaborativa, Economia e Eficiência, Tecnologia Acessível
Plataforma BagLog (BagLog/Divulgação)
Continua após publicidade
‘Uber rural’: startup conecta produtores a transportadores e prepara expansão para Itália Priorize VEJA no Google

A BagLog, startup brasileira, criou uma plataforma que conecta pequenos produtores rurais a pessoas e transportadores que já percorrem determinadas rotas e podem levar suas mercadorias. Ela utiliza inteligência artificial e geolocalização para identificar espaços disponíveis em veículos e organizar o transporte de cargas, com o objetivo de reduzir custos de frete. Atualmente, a empresa reúne 127 negócios ativos.

O funcionamento é baseado no compartilhamento de trajetos. O produtor informa o que precisa transportar e o destino da mercadoria, enquanto a plataforma identifica pessoas ou operadores logísticos que já fazem aquele percurso e podem realizar a entrega. A empresa não possui frota própria nem armazéns.

Segundo dados divulgados pela BagLog, o modelo reduziu em 18% os custos de fretes consolidados, diminuiu em 22% a ociosidade logística e aumentou em 25% a eficiência das rotas. A startup também estima que a solução pode elevar em até 18% a margem dos produtores.

Continua após a publicidade

A companhia prepara sua expansão internacional e está entre as 15 startups selecionadas para participar da missão BRAVI 2026, realizada entre 2 e 11 de novembro, na Itália. A iniciativa busca encontrar parceiros locais para desenvolver um projeto-piloto, abrir caminho para a entrada da tecnologia no mercado europeu e testá-la em cadeias produtivas de frutas, laticínios, vinhos e azeites. A escolha do país considera a presença de pequenas propriedades familiares, cooperativas e redes regionais de distribuição.

Siga
Continua após a publicidade

Para 2027, a BagLog pretende alcançar 1,5 mil produtores rurais ativos e ampliar sua atuação para três países: Brasil, Itália e Argentina. Outra meta é fazer com que 40% dos clientes acessem novos mercados por meio das conexões realizadas pela plataforma.

Continua após a publicidade

Atualmente, 60% das empresas ativas na plataforma são lideradas por mulheres. A startup quer manter essa participação em sua base de clientes no próximo ano e também avalia oportunidades de expansão para outras regiões europeias, como o sul da Espanha.

Publicidade
TAGS:
Agronegócio
Empresa
Inteligencia Artificial
Negócios
Startup
Uber
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).