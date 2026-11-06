‘Uber rural’: startup conecta produtores a transportadores e prepara expansão para Itália

A BagLog, startup brasileira, criou uma plataforma que conecta pequenos produtores rurais a pessoas e transportadores que já percorrem determinadas rotas e podem levar suas mercadorias. Ela utiliza inteligência artificial e geolocalização para identificar espaços disponíveis em veículos e organizar o transporte de cargas, com o objetivo de reduzir custos de frete. Atualmente, a empresa reúne 127 negócios ativos.

O funcionamento é baseado no compartilhamento de trajetos. O produtor informa o que precisa transportar e o destino da mercadoria, enquanto a plataforma identifica pessoas ou operadores logísticos que já fazem aquele percurso e podem realizar a entrega. A empresa não possui frota própria nem armazéns.

Segundo dados divulgados pela BagLog, o modelo reduziu em 18% os custos de fretes consolidados, diminuiu em 22% a ociosidade logística e aumentou em 25% a eficiência das rotas. A startup também estima que a solução pode elevar em até 18% a margem dos produtores.

Continua após a publicidade

A companhia prepara sua expansão internacional e está entre as 15 startups selecionadas para participar da missão BRAVI 2026, realizada entre 2 e 11 de novembro, na Itália. A iniciativa busca encontrar parceiros locais para desenvolver um projeto-piloto, abrir caminho para a entrada da tecnologia no mercado europeu e testá-la em cadeias produtivas de frutas, laticínios, vinhos e azeites. A escolha do país considera a presença de pequenas propriedades familiares, cooperativas e redes regionais de distribuição.

Continua após a publicidade

Para 2027, a BagLog pretende alcançar 1,5 mil produtores rurais ativos e ampliar sua atuação para três países: Brasil, Itália e Argentina. Outra meta é fazer com que 40% dos clientes acessem novos mercados por meio das conexões realizadas pela plataforma.

Continua após a publicidade

Atualmente, 60% das empresas ativas na plataforma são lideradas por mulheres. A startup quer manter essa participação em sua base de clientes no próximo ano e também avalia oportunidades de expansão para outras regiões europeias, como o sul da Espanha.