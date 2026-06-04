A Uber iniciou uma nova rodada de reestruturação interna e reduziu parte de sua equipe global ligada à gestão de pessoas, em um movimento que acompanha os esforços de eficiência adotados por grandes empresas de tecnologia nos últimos anos.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, os cortes atingiram cerca de 23% da divisão responsável por recursos humanos, recrutamento, cultura organizacional e gestão de escritórios. Apesar do percentual elevado dentro da área, a redução representa menos de 1% do quadro total da companhia, que conta com aproximadamente 34 mil funcionários ao redor do mundo.

A mudança ocorre semanas após a executiva Jill Hazelbaker assumir a presidência da empresa, ampliando suas responsabilidades na estrutura corporativa da Uber.

A companhia justificou a decisão afirmando que parte de sua organização se tornou excessivamente complexa ao longo dos últimos anos, com sobreposição de funções e estruturas fragmentadas. Em comunicado interno, a empresa afirmou que a reorganização busca simplificar processos e aproximar as equipes das áreas de negócios que elas atendem.

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A Uber também destacou que a medida não está relacionada ao uso de inteligência artificial, tema que tem motivado cortes em diversas empresas do setor de tecnologia. A companhia segue contratando para áreas consideradas estratégicas e mantém centenas de vagas abertas, incluindo posições ligadas ao desenvolvimento de soluções de mobilidade autônoma.

O movimento acontece em um momento em que as big techs buscam equilibrar crescimento e rentabilidade após anos de expansão acelerada. Nos últimos meses, empresas do setor têm revisado estruturas internas, reduzido níveis hierárquicos e concentrado investimentos em áreas consideradas prioritárias.

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Mesmo com a reestruturação, a Uber continua apostando na expansão de negócios ligados à mobilidade, entregas e novas tecnologias, enquanto busca tornar sua operação mais enxuta e eficiente. A companhia afirmou também que as mudanças são necessárias para aumentar a efetividade da equipe e preparar a empresa para futuras oportunidades de crescimento.