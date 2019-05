Uber lança maratona de programação em busca de soluções para mobilidade

A Uber no Brasil lança nesta terça-feira, 30, as inscrições para o segundo hackathon (ou maratona de desenvolvimento) de mobilidade urbana, o Uber Hack. A empresa busca uma ideia inovadora que renda soluções para problemas na mobilidade em cidades e profissionais para incorporar seu time do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, lançado no fim do ano passado.

O evento acontecerá entre maio e julho em cinco etapas em Porto Alegre, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Após cerca de trinta horas de criação, a equipe vencedora de cada etapa será escolhida por uma banca julgadora formada por especialistas da Uber, do mercado e por membros do poder público local. Ela levará para casa 10.000 reais, além de 5.000 em créditos na empresa de transporte privado. Para participar é preciso ser maior de 18 anos. As equipes se formarão durante cada etapa do evento.

“O objetivo é estimular uma solução inovadora e conhecer os participantes. A propriedade intelectual é deles, não é nossa para ser absorvida pelo aplicativo. A ideia é criar uma comunidade que esteja motivada a discutir os problemas da mobilidade, criar novos grupo e ter trocas”, disse Marcello Azambuja, diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico.

No ano passado, a equipe vencedora desenvolveu um aplicativo que permitia pedir uma carona por meio de uma ligação, sem precisar gastar o plano de internet, o “Me liga”. Ele se conecta ao Uber e usa reconhecimento de voz para transmitir os comandos enviados para o aplicativo. A equipe de Porto Alegre ganhou uma viagem para visitar a sede da Uber em São Francisco, nos Estados Unidos.

Azambuja afirma que o evento serve também para que recrutadores da empresa façam contato com participantes para preencher cinquenta vagas que estão abertas na companhia.

Uma das participantes da etapa de Porto Alegre do Uber Hack em 2018, Larissa Coronet, hoje é coordenadora de marketing na empresa. Mesmo não tendo vencido o desafio, Larissa se candidatou a uma vaga na empresa alguns meses depois e, durante o processo de seleção, foi reconhecida.

As inscrições para a primeira etapa, que acontece em Porto Alegre, estarão abertas de 30 de abril a 12 de maio, pelo site. Para a etapa de São Paulo, as candidaturas podem ser feitas entre 14 e 26 de maio. Na página da empresa há informações sobre as demais etapas.