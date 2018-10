Uber lança hoje novo sistema de compartilhamento de viagem em SP

O Uber começa aposentar as tarifas pool, de viagens compartilhadas, a partir de hoje nas cidades de São Paulo. Nesses locais, as viagens compartilhadas poderão ser feitas pelo serviço Uber Juntos, que exigirá que o passageiro caminhe até um ponto de encontro para embarcar no carro do motorista.

Segundo o aplicativo, essa modalidade foi criada depois de ouvir passageiros e motoristas. A principal reclamação era sobre a demora das viagens quando o motorista recebia outra chamada de usuário, pois o tempo para dar uma simples volta no quarteirão poderia ser longo demais em dias de muito trânsito na cidade.

Em vez de acabar com o compartilhamento de viagens, o Uber mudou o serviço no Brasil. A ideia é que em vez do motorista ficar dando voltas para pegar mais passageiros, o usuário caminhe um pouco, fazendo com que o tempo da viagem dos demais usuários não se altere tanto.

“Sabemos que os usuários adoram a acessibilidade do Pool, mas eles queriam uma experiência mais consistente”, afirma Ethan Stock, diretor global de produtos compartilhados da Uber. “Por isso, reconstruímos completamente este serviço, criando um sistema novo que pede para usuários andarem alguns metros para encontrar o motorista parceiro e outros usuários, fazendo com que as viagens fiquem mais rápidas, acessíveis e previsíveis.”

Uber Juntos Uber Juntos

Com a mudança, o Uber Pool deixa progressivamente a plataforma após mais de um bilhão de viagens feitas ao redor mundo.

Para incentivar os passageiros a compartilhar as viagens, a Uber dará descontos nos três primeiros meses da nova categoria de viagem. “Queremos mostrar aos usuários de São Paulo que caminhar um pouco pode gerar uma grande economia”, afirma Fábio Plein, gerente geral da Uber em São Paulo.

No Rio de Janeiro e Niterói, os usuários poderão fazer viagens compartilhadas por R$ 4.O valor é válido dentro de uma área de abrangência das cidades.

Como funciona

Agora, ao solicitar uma viagem do Uber Juntos, o usuário precisa esperar até dois minutos para saber onde e quando encontrar o motorista do aplicativo.

A empresa afirma que as distâncias percorridas a pé não levarão mais que poucos minutos, mas não informou um percurso mínimo.

Os usuários receberão sugestões de rotas a pé até o ponto de encontro e quanto tempo levará para chegar ao destino.