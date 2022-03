Uber integra táxis ao aplicativo, tornando rivais em parceiros

O Uber gerou uma verdadeira disrupção no transporte de passageiros nos últimos anos. Com preços mais baixos, viagens compartilhadas e o controle sobre a rota, a startup ganhou popularidade e criou uma enorme rivalidade com os taxistas. Agora, tudo indica que eles podem ter selado a paz. Em Nova York, o Uber passou a integrar todos os táxis em seu aplicativo de viagens.

A parceria vai integrar os 14 mil táxis existentes na cidade de Nova York. A tarifa paga pelos usuários será a mesma da opção UberX. “É maior e mais ousado do que qualquer coisa que já fizemos”, disse Andrew Macdonald, vice-presidente sênior de mobilidade global sobre a iniciativa. A cidade de Nova York é a primeira a contar com a novidade dos icônicos táxis amarelos como ubers, mas ainda é incerto se isso será replicado para outras cidades e países.

O acordo entre os rivais acontece em um momento em que o Uber viu seu negócio minguar nos últimos dois anos com a pandemia. Além da queda no número de passageiros, motoristas também deixaram a plataforma. Ao longo dos anos, o Uber passou a enfrentar reclamações dos motoristas pelas jornadas exaustivas com baixos ganhos e novos concorrentes surgiram no mercado. Atualmente, o aumento global do preço da gasolina tem sido mais um fator de dificuldade do Uber em manter os motoristas no aplicativo.