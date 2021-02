Twitter também considera comprar bitcoins

Na semana passada, Elon Musk e Jack Dorsey, o fundador e CEO do Twitter, alteraram suas biografias na rede social para um singelo #bitcoin. O que eles estavam sabendo?, se perguntaram os investidores. Nesta semana, parece estar claro o que a mensagem significava. A Tesla, de Musk, anunciou que comprou 1,5 bilhão de dólares em bitcoins durante o mês de janeiro e que pretende vender carros usando a criptomoeda como pagamento. Nesta quarta-feira, 10, o diretor financeiro do Twitter, Ned Segal, disse que a empresa está considerando como adicionar bitcoin em seu balanço, como forma de poder utilizar a moeda em pagamentos da empresa.

“Fizemos muitas reflexões iniciais para considerar como poderíamos pagar os funcionários caso eles pedissem para ser pagos em bitcoin, como poderíamos pagar a um fornecedor se ele pedisse para ser pago em bitcoin e se nós precisamos ter bitcoin em nosso balanço”, disse ele em entrevista à rede de televisão americana CNBC.

