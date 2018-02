TV por assinatura perde 938 mil clientes em um ano

As empresas de TV por assinatura perderam de 938,7 mil clientes em um ano, segundo dados enviados pelo setor para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Com isso, o país encerrou 2017 com 17,9 milhões assinantes de serviços de TV, uma queda de 4,99% em 12 meses.

Enquanto a TV paga perde assinantes, serviços de streaming vem ganhando cada vez mais clientes. A Netflix tem 109 milhões de assinantes em 190 países. Estima-se que o Brasil seja o terceiro maior mercado da empresa.

A empresa que mais ganhou clientes em 2017 foi a Oi, com 205,2 mil novos usuários, uma alta de 15,73%. Em seguida vem a Sky, com acréscimo de 109,6 mil clientes.

No lado oposto, as operadoras que mais tiveram perda de clientes foram a Claro, com cancelamento de 724,2 mil contratos, seguida pela Vivo, que teve uma redução de 131,4 mil clientes.

Os três estados com maior número de assinantes do serviço perderam clientes ao longo de 2017. São Paulo perdeu 447,1 mil contratos, seguido por Rio de Janeiro redução (-97,8 mil assinantes) e Minas Gerais (-38,3 mil usuários). Os que mais ganharam foram o Piauí (+6,4 mil assinantes), Maranhão (6,5 mil) e Tocantins (1,4 mil).