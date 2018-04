Menos brasileiros estão contratando o serviço de TV por assinatura. Dados divulgados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) mostram que as operadoras perderam 761,7 mil clientes nos últimos 12 meses. Só em fevereiro, na comparação com janeiro, foram cancelados 120 mil contratos. São 17,86 milhões de assinantes do serviço ativos.

A Sky foi a empresa que mais perdeu clientes em fevereiro na comparação com janeiro, com a diminuição de 71,2 mil contratos. Mesmo com a redução mensal, a empresa ampliou sua base de assinantes 1,31% em relação a fevereiro do ano passado e contabiliza 5,29 milhões de clientes.

Em segundo lugar no ranking de perdas em fevereiro ficou a Claro (NET) com menos 44,9 mil contratos. No lado oposto, a Oi registrou aumento de 4,9 mil novos usuários e a empresa Cabo obteve acréscimo de 131 assinantes.

São Paulo foi o Estado que mais perdeu clientes em fevereiro, com redução de 401,4 mil contratos, seguido por Rio de Janeiro, com queda de 98,9 mil, e Paraná, com menos 61,3 mil usuários.

Banda Larga

A quantidade de brasileiros com acesso à internet banda larga apresentou alta de 8,64% nos últimos 12 meses, atingindo 2,33 milhões de usuários ativos em fevereiro deste ano. Na comparação com janeiro, houve acréscimo de 41,62 mil contratos na base de clientes das operadoras.