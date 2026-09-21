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Economia

Turismo de negócios bate recorde e fatura R$ 9,75 bilhões em 2026

Receita cresce 8,2% até agosto, puxada pelo transporte aéreo, que movimentou R$ 5,83 bilhões no período

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 14h08
Turismo em alta na cidade: melhor fase em 30 anos, segundo especialistas
Turismo em alta na cidade: melhor fase em 30 anos, segundo especialistas (Anton Petrus/Getty Images)
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O turismo de negócios alcançou faturamento recorde no Brasil em 2026. Entre janeiro e agosto, o segmento movimentou 9,75 bilhões de reais, crescimento de 8,2% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) compilados pelo Ministério do Turismo.

Somente em agosto, as viagens corporativas movimentaram 1,31 bilhão de reais, alta de 8% sobre os 1,21 bilhão de reais registrados no mesmo mês de 2025. O avanço ocorre principalmente por causa dos gastos com transporte aéreo, que responderam pela maior parcela do faturamento. De janeiro a agosto, o setor movimentou 5,83 bilhões de reais em viagens corporativas, expansão de 12% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior.

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A hotelaria aparece na segunda posição, com faturamento de 2,88 bilhões de reais nos primeiros oito meses do ano, alta de 3,6% na comparação anual. Em agosto, o transporte aéreo também liderou o crescimento dos gastos. Foram 798 milhões de reais movimentados no mês, aumento de 10,5% frente ao mesmo período de 2025.

O crescimento das viagens corporativas acontece em um momento de expansão do transporte aéreo brasileiro. Entre janeiro e agosto, o país ultrapassou pela primeira vez a marca de 68 milhões de passageiros em voos domésticos, aumento de 4% frente aos 65 milhões registrados no mesmo período de 2025. Agosto também foi o melhor da série para a aviação doméstica, com 8,93 milhões de passageiros, 2,3% acima dos 8,73 milhões registrados um ano antes.

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Os números do turismo internacional reforçam o movimento do setor. Nos primeiros oito meses de 2026, o Brasil recebeu 6,45 milhões de turistas estrangeiros. Somente em agosto, foram 576,2 mil visitantes internacionais, o maior volume para o mês desde o início da série histórica, em 2009.

Os gastos dos visitantes estrangeiros também atingiram recorde. Entre janeiro e julho, dado mais recente disponível, estrangeiros deixaram 33,6 bilhões de reais no país, segundo o Banco Central. No caso do turismo corporativo, os números de 2026 dão continuidade à expansão registrada no ano passado. O faturamento passou de 9,02 bilhões de reais entre janeiro e agosto de 2025 para 9,76 bilhões de reais no mesmo período deste ano, acrescentando cerca de 740 milhões de reais às receitas do segmento em apenas um ano.

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