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Economia

Turismo abre crédito de R$ 21 mil para MEIs de baixa renda em SP

Linha do Fungetur mira guias, motoristas, artesãos e ambulantes ligados à cadeia turística

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 ago 2026, 17h30
Os microempreendedores individuais (MEI)
 (Patricia Cruz/A2IMG/Sebrae/Divulgação)
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Turismo abre crédito de R$ 21 mil para MEIs de baixa renda em SP Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério do Turismo abriu uma nova frente de crédito para os pequenos negócios que vivem na ponta do setor. MEIs de baixa renda de São Paulo poderão tomar até R$ 21 mil pelo Novo Fungetur, desde que estejam inscritos no Cadastur e no CadÚnico.

A linha mira atividades como guias turísticos, motoristas, artesãos e vendedores ambulantes de alimentos e bebidas. O Sebrae entrará na operação para ajudar os empreendedores a montar e encaminhar as propostas aos bancos credenciados — uma tentativa de reduzir justamente uma das barreiras que costumam afastar os pequenos do crédito público.

A iniciativa chega em meio à expansão da formalização do setor. Segundo o Ministério do Turismo, o número de MEIs registrados no Cadastur saltou de 48 mil para 61,5 mil. “Precisamos garantir que o crédito chegue a quem faz o turismo acontecer na ponta”, diz o ministro Gustavo Feliciano.

Os detalhes operacionais serão fechados nesta quarta-feira (12) em reunião entre Ministério do Turismo, Sebrae, Caixa e demais agentes financeiros do Fungetur.

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