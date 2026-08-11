ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Trump reescreve as regras do jogo para o TikTok nos Estados Unidos. Entenda

Decisão encerra restrição e ocorre depois de operação americana do aplicativo passar para investidores dos Estados Unidos

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 12h39 | Atualizado em 12 ago 2026, 12h11
Sete famílias francesas entraram com uma ação judicial contra a gigante das mídias sociais TikTok.
TikTok: agora liberado nos EUA (Betul Abali/Getty Images)
Continua após publicidade
Trump reescreve as regras do jogo para o TikTok nos Estados Unidos. Entenda Priorizar nos meus resultados Google

O governo de Donald Trump retirou as restrições ao uso do TikTok em dispositivos do governo federal dos Estados Unidos, em uma mudança significativa na política americana em relação ao aplicativo chinês.

A decisão foi tomada depois de o governo concluir que a operação americana da plataforma deixou de representar uma ameaça à segurança nacional.

A determinação foi formalizada na segunda-feira (10), quando o Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca rescindiu uma orientação de 2023 que proibia o TikTok em equipamentos do governo federal.

O documento anterior havia sido elaborado em meio às preocupações de Washington com o controle da plataforma pela chinesa ByteDance e com a possibilidade de acesso do governo de Pequim a dados de usuários americanos.

Siga

A mudança ocorre após a transferência do controle da operação americana do TikTok para um grupo de investidores dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

O acordo, concluído em janeiro, teve participação da Oracle e da gestora de investimentos Silver Lake e foi articulado durante o governo Trump para evitar que o aplicativo fosse banido do país.

Governo americano muda avaliação sobre risco

A decisão foi respaldada por uma análise do Departamento de Justiça divulgada no mês passado. Segundo o órgão, o TikTok deixou de se enquadrar na categoria de aplicativos sujeitos à proibição prevista em uma lei aprovada pelo Congresso em 2022.

Continua após a publicidade

A avaliação considera que a versão americana do aplicativo passou a operar de maneira independente da ByteDance e que a maioria do negócio está agora nas mãos de investidores americanos.

O Departamento de Justiça também afirmou que o algoritmo de recomendação de conteúdo e os mecanismos de segurança cibernética originalmente desenvolvidos pela ByteDance foram modificados para reduzir os riscos que haviam motivado a restrição ao aplicativo em equipamentos oficiais.

A mudança não significa apenas uma alteração operacional. Durante anos, o TikTok esteve no centro de uma disputa entre Washington e Pequim sobre tecnologia, dados e segurança nacional.

Continua após a publicidade

TikTok foi alvo de disputa entre EUA e China

O governo americano havia sustentado que a ligação do TikTok com a ByteDance poderia permitir que informações de usuários fossem compartilhadas com autoridades chinesas ou que a plataforma fosse utilizada para influenciar o debate público nos Estados Unidos.

TikTok e autoridades chinesas sempre rejeitaram essas acusações.

Continua após a publicidade

A disputa ganhou força durante o primeiro governo Trump e avançou durante a administração de Joe Biden, quando o Congresso aprovou uma legislação que poderia levar à proibição do aplicativo caso a ByteDance não se desfizesse de sua operação americana.

A transferência de controle foi a solução encontrada para evitar esse desfecho. Com a mudança de propriedade, o governo Trump passou a adotar uma posição diferente daquela defendida por Washington nos últimos anos.

Trump passou de crítico a defensor do aplicativo

A relação de Trump com o TikTok também mudou. Durante sua primeira passagem pela Casa Branca, o republicano havia defendido medidas contra a plataforma. Em seu segundo mandato, porém, passou a elogiar o aplicativo e chegou a atribuir parte de sua vitória na eleição presidencial de 2024 à capacidade de comunicação da plataforma.

Continua após a publicidade

Trump também agradeceu ao presidente chinês Xi Jinping pelo apoio às negociações que permitiram a aprovação da operação americana.

A mudança ilustra a transformação da estratégia de Washington: em vez de eliminar o TikTok do mercado americano, o governo passou a apostar na separação da operação dos Estados Unidos de sua controladora chinesa como forma de reduzir os riscos considerados relevantes para a segurança nacional.

Nova estrutura ainda será acompanhada de perto

A liberação para uso em dispositivos federais não encerra todas as discussões sobre o TikTok nos Estados Unidos. A plataforma continua submetida ao escrutínio de autoridades americanas, especialmente em relação à proteção de dados, segurança cibernética e funcionamento de seu sistema de recomendação.

A diferença é que, sob a nova estrutura societária, o governo americano considera que os mecanismos que motivaram a proibição deixaram de existir em sua forma anterior.

A decisão desta semana, portanto, marca uma inversão em relação à política adotada desde 2022: o TikTok, que chegou a ser tratado como um risco à segurança nacional e teve seu uso proibido em aparelhos oficiais, agora volta a ser considerado aceitável nesses dispositivos sob a justificativa de que a operação americana está sob controle majoritariamente doméstico.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Economia
TikTok
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).