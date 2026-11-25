O governo de Donald Trump propôs nesta quarta-feira, 25, a imposição de uma tarifa de 10% sobre aeronaves fabricadas no Brasil e o aumento da tributação sobre as importações de açúcar brasileiro.

As medidas representam uma nova escalada nas divergências comerciais entre Brasília e Washington e poderão atingir diretamente a Embraer, uma das maiores exportadoras brasileiras de produtos industrializados.

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos realizará uma audiência pública em janeiro de 2027 para discutir as alterações. As propostas ainda não têm data definida para entrar em vigor.

O governo americano argumenta que as negociações com o Brasil não produziram avanços suficientes para solucionar práticas comerciais consideradas prejudiciais às empresas dos Estados Unidos.

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Washington afirma, entretanto, que permanece aberto à possibilidade de um entendimento com as autoridades brasileiras.

A proposta de tributação das aeronaves altera uma das principais exceções ao conjunto de sobretaxas impostas ao Brasil.

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No caso do açúcar, a intenção é elevar a cobrança sobre as importações realizadas fora do sistema de cotas e impedir que o produto brasileiro chegue ao mercado americano por meio de terceiros países.

Impacto sobre a Embraer

A inclusão das aeronaves na lista de produtos sujeitos a sobretaxas representa uma ameaça à competitividade da indústria aeronáutica brasileira.

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Os Estados Unidos constituem um dos principais mercados da Embraer, tanto no segmento de aviação comercial quanto no de jatos executivos.

Embora as tarifas sejam recolhidas pelas empresas importadoras, parte dos custos poderá ser absorvida pelos fabricantes por meio de descontos comerciais ou renegociações contratuais.

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A cobrança também poderá encarecer a renovação das frotas de companhias aéreas americanas que utilizam aeronaves brasileiras.

A medida evidencia uma das contradições da política protecionista de Trump.

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A imposição de barreiras comerciais sobre produtos industriais estrangeiros pode aumentar os custos operacionais de empresas americanas que dependem desses equipamentos.

Brasil já enfrenta sobretaxas de até 37,5%

A nova ofensiva tem como fundamento a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos em julho de 2025, com base na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974.

A apuração abrange questões como o sistema de pagamentos instantâneos Pix, o acesso do etanol americano ao mercado brasileiro, a proteção da propriedade intelectual, o combate à corrupção e o desmatamento ilegal.

O governo brasileiro rejeita as acusações de que suas políticas configurem práticas comerciais desleais.

Em julho deste ano, Washington estabeleceu uma sobretaxa de 25% sobre determinados produtos brasileiros.

Posteriormente, o país foi atingido por outra cobrança, de 12,5%, decorrente de uma investigação sobre o combate ao trabalho forçado nas cadeias internacionais de fornecimento.

As duas tarifas são cumulativas quando incidem sobre a mesma mercadoria.

Segundo levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, elaborado com base nos fluxos comerciais de 2024, essas medidas atingem o equivalente a 23,1% das exportações brasileiras aos Estados Unidos.

Outros 24,2% estão sujeitos a tarifas setoriais, que abrangem produtos como aço e alumínio.

Antes das alterações propostas nesta quarta-feira, 52,7% das vendas brasileiras ao mercado americano permaneciam livres dessas sobretaxas.

Disputa avança na Organização Mundial do Comércio

O anúncio ocorre um dia após os Estados Unidos bloquearem a primeira tentativa do Brasil de instalar um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) para contestar as tarifas americanas.

Brasília poderá renovar o pedido em uma próxima reunião do organismo, ocasião em que Washington não poderá impedir unilateralmente a abertura do processo.

Paralelamente à disputa com o Brasil, a administração Trump apresentou nesta quarta-feira propostas de novas tarifas contra a China, a União Europeia e outros importantes parceiros comerciais. As cobranças adicionais poderão chegar a 20% em determinados mercados.

A intensificação do protecionismo americano amplia as incertezas para os exportadores brasileiros em 2027.

A inclusão de aeronaves entre os produtos sujeitos a novas barreiras comerciais estende a disputa a um dos segmentos de maior conteúdo tecnológico da indústria nacional.