O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (25) uma proposta de imposição de novas tarifas de importação de até 20% sobre produtos de 14 economias, entre as quais China, União Europeia, Índia e Japão.

A medida é resultado de uma investigação de oito meses sobre políticas de incentivo à produção industrial consideradas prejudiciais à competitividade das empresas americanas.

A iniciativa representa uma nova etapa da ofensiva protecionista do presidente Donald Trump, que busca restabelecer parte das barreiras comerciais derrubadas pela Suprema Corte em fevereiro.

A China será o principal alvo da medida.

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A proposta prevê uma sobretaxa de 20% sobre produtos chineses, que deverá ser somada às tarifas de aproximadamente 25% estabelecidas durante o primeiro mandato de Trump.

Para a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan, as cobranças deverão respeitar o limite de 15% estabelecido nos acordos comerciais firmados anteriormente com Washington. No caso da Malásia, o teto será de 19%.

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A lista de economias atingidas inclui ainda Bangladesh, Camboja, Indonésia, Singapura, Suíça, Tailândia e Vietnã.

México e Noruega, que também foram alvo da investigação americana, ficaram temporariamente de fora da proposta. A análise das práticas comerciais dos dois países permanece em andamento, sem prazo para conclusão.

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Disputa pela produção industrial

O argumento central da administração Trump é que políticas industriais adotadas por seus parceiros comerciais estimulam a produção de mercadorias em volumes superiores à demanda, pressionando os preços internacionais e comprometendo a competitividade das fábricas americanas.

Washington considera a China a principal responsável pelo desequilíbrio, particularmente nos mercados de aço, alumínio, veículos elétricos, eletrodomésticos e equipamentos de geração de energia solar.

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São setores nos quais a expansão da capacidade produtiva chinesa intensificou a concorrência internacional e motivou a adoção de barreiras comerciais também por outras economias desenvolvidas.

A investigação americana examinou ainda a expansão dos investimentos industriais chineses no Sudeste Asiático.

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Na avaliação de Washington, a instalação de fábricas em países como Vietnã, Indonésia e Camboja permite que empresas chinesas abasteçam o mercado americano sem incorrer nas tarifas impostas diretamente à China.

Pequim rejeita as acusações e sustenta que o desempenho de suas exportações reflete ganhos de competitividade, e não práticas comerciais desleais.

Trump busca reconstruir tarifaço

A nova ofensiva comercial está fundamentada na Seção 301 da Lei de Comércio americana de 1974, que autoriza o governo a adotar medidas retaliatórias contra práticas estrangeiras consideradas prejudiciais aos interesses econômicos dos Estados Unidos.

O recurso a essa legislação ganhou importância após a decisão da Suprema Corte que, em fevereiro, invalidou as tarifas globais impostas por Trump com base em poderes presidenciais de emergência.

Desde então, a Casa Branca passou a recorrer a investigações específicas para reconstruir sua política de restrições às importações.

As novas cobranças não deverão ser cumulativas com as sobretaxas de 10% ou 12,5% aplicadas em julho a cerca de 60 parceiros comerciais, no âmbito de uma investigação sobre o cumprimento de normas de combate ao trabalho forçado.

No caso chinês, a proposta também preserva aproximadamente 30 bilhões de dólares em importações abrangidas por um mecanismo comercial bilateral.

Pressão sobre parceiros comerciais

O anúncio ocorre em meio à aproximação do vencimento da trégua comercial entre Washington e Pequim, previsto para 10 de janeiro.

A administração americana pretende utilizar as novas tarifas como instrumento de negociação para obter concessões de seus parceiros.

Uma oportunidade para a retomada das tratativas será a cúpula do G20, prevista para dezembro, em Miami. A Índia e o Vietnã estão entre as economias atingidas que ainda não concluíram acordos comerciais com os Estados Unidos.

A União Europeia, por sua vez, já havia rejeitado as acusações americanas de excesso de capacidade industrial e advertido que responderia a eventuais violações do acordo comercial firmado em 2025.

A ofensiva protecionista também enfrenta resistência dentro dos Estados Unidos.

Pesquisa de opinião realizada pela Reuters em parceria com o instituto Ipsos após as eleições legislativas de novembro apontou que 62% dos entrevistados são favoráveis à revogação das tarifas de Trump.

As medidas anunciadas nesta quarta-feira ainda serão submetidas a audiências públicas. A entrada em vigor das novas cobranças poderá ocorrer em janeiro de 2027.