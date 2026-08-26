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Trump promete rever regras de frigoríficos em meio à disparada da carne nos EUA

Presidente sinaliza apoio a pequenos pecuaristas, enquanto enfrenta resistência do setor à decisão de facilitar importações

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 17h37 | Atualizado em 26 ago 2026, 17h38
Donald Trump, homem branco de cabelos loiros, vestindo terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul, fala com a boca aberta. Ao fundo, desfocadas, bandeiras dos Estados Unidos
Donald Trump no Salão Oval, na Casa Branca, em Washington, na manhã d segunda-feira, 10 (JIM WATSON/AFP)
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Trump promete rever regras de frigoríficos em meio à disparada da carne nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (26) que pretende avaliar se as regras federais para o processamento de carne bovina são excessivas.

A declaração ocorreu durante entrevista ao apresentador conservador Glenn Beck, que defendeu uma flexibilização das exigências para permitir que pequenos pecuaristas processem o próprio gado.

Trump demonstrou simpatia pela proposta e afirmou que a concentração da indústria de processamento é um problema.

Cerca de 85% do mercado americano de carne bovina é controlado por quatro empresas: Cargill, Tyson Foods, JBS USA e National Beef Packing.

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A concentração é uma das razões pelas quais o governo americano vem investigando o funcionamento do setor.

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A discussão ocorre em meio a uma crise de oferta que levou o preço da carne bovina nos Estados Unidos a níveis recordes.

O país começou 2026 com o menor rebanho bovino em cerca de 75 anos, resultado de anos de seca e de um ciclo de redução do número de animais. A oferta restrita elevou o custo da matéria-prima para frigoríficos e pressionou os preços pagos pelos consumidores.

A carne moída, um dos produtos mais consumidos pelos americanos, chegou a US$ 7,18 por libra em julho, segundo dados citados pelo Roll Call.

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O valor equivalia a cerca de R$ 39 por 454 gramas, considerando uma cotação de R$ 5,40 por dólar.

Apesar de uma pequena queda em relação ao mês anterior, o preço permanecia muito acima dos níveis registrados no início do governo Trump.

A Casa Branca tenta atacar o problema por diferentes frentes.

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Na semana passada, Trump anunciou um plano para permitir a entrada de até 300 mil toneladas de carne bovina importada nos Estados Unidos, durante 90 dias, com redução das tarifas aplicadas fora das cotas.

A medida tem como objetivo aumentar a oferta e reduzir os preços para os consumidores.

A iniciativa, porém, colocou Trump em rota de colisão com parte de sua própria base rural.

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A American Farm Bureau Federation, principal entidade de representação agrícola dos Estados Unidos, pediu que o presidente reveja o plano.

Em carta enviada à Casa Branca, o presidente da organização, Zippy Duvall, afirmou que o aumento das importações pode prejudicar os pecuaristas americanos justamente quando eles tentam reconstruir seus rebanhos.

O conflito expõe um dilema para o governo: aumentar rapidamente a oferta de carne para aliviar a inflação ou proteger os produtores americanos, que dependem de preços elevados para recuperar investimentos e ampliar os rebanhos.

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A reconstrução do estoque de gado é um processo lento, o que limita o efeito de medidas de curto prazo sobre a oferta doméstica.

Economistas também avaliam que a reabertura das importações de gado do México terá impacto limitado no mercado americano, já que o país representa apenas uma parcela pequena do abastecimento.

A discussão sobre a concentração dos frigoríficos também não começou agora.

Em 2025, o Departamento de Justiça abriu uma investigação para apurar se grandes empresas do setor teriam praticado coordenação de preços, manipulação de mercado ou outras condutas anticompetitivas.

O governo Trump passou a tratar a concentração da indústria de processamento como um dos fatores por trás da pressão sobre produtores e consumidores.

Ao mesmo tempo, o Departamento de Agricultura já vinha adotando medidas para aumentar a concorrência.

Em agosto, o USDA abriu um programa de US$ 500 milhões para apoiar frigoríficos independentes e regionais e ampliar a capacidade de processamento de carne no país. As quatro maiores empresas do setor ficaram de fora do programa.

O governo também mantém um programa de expansão da capacidade de processamento criado para diversificar a cadeia de abastecimento e ampliar o acesso de produtores a mercados locais.

A estratégia é aumentar o número de frigoríficos menores e reduzir a dependência dos grandes grupos.

É nesse contexto que Trump passou a considerar uma revisão das regras sanitárias e operacionais para os frigoríficos. A fala desta quarta-feira, porém, não veio acompanhada de uma proposta concreta nem de detalhes sobre quais normas poderiam ser alteradas. A ideia de reduzir a regulação foi apresentada por Beck, que argumentou que as exigências federais dificultam a operação de pequenos frigoríficos.

O desafio para o governo será encontrar um equilíbrio entre facilitar a entrada de novos processadores, manter os padrões de segurança alimentar e aumentar a oferta de carne sem enfraquecer ainda mais os pecuaristas americanos.

Para o Brasil, a discussão também tem impacto potencial. A JBS, maior processadora de carne bovina do mundo, opera extensivamente nos Estados Unidos por meio da JBS USA, uma das quatro empresas que concentram a maior parte do processamento americano.

Qualquer mudança nas regras de importação, processamento ou concorrência pode afetar a estratégia de empresas brasileiras que atuam no mercado americano e abrir espaço para novos fluxos de carne entre os dois países.

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