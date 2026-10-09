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Trump pressiona México por acordos com empresas de energia dos EUA, diz jornal

Conversas com Claudia Sheinbaum incluíram venda de ativos e aumento das compras de gás natural americano para reduzir o desequilíbrio comercial

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 16h22
Donald Trump, com terno azul-marinho e gravata vermelha, discursa em um púlpito escuro com microfone, olhando para a direita com a boca aberta, em um ambiente escuro com público desfocado ao fundo
Uma das opções discutidas pelos presidentes foi aumentar as compras mexicanas de gás natural americano. (Mandel Ngan/AFP)
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o México a ampliar acordos com empresas americanas de energia durante uma conversa com a presidente Claudia Sheinbaum em setembro, segundo o Financial Times. Uma autoridade americana afirmou que o objetivo das discussões era reduzir o superávit comercial mexicano, ou seja, a diferença entre o que o México vende aos Estados Unidos e o que compra do país. 

De acordo com a reportagem publicada nesta sexta-feira, 9, as possibilidades discutidas incluíram a venda de ativos mexicanos aos Estados Unidos. As exigências provocaram preocupação no governo do México, onde o controle nacional do setor energético é uma questão politicamente sensível. O jornal não apresentou detalhes sobre quais ativos poderiam entrar em uma eventual negociação.

O tamanho do desequilíbrio ajuda a explicar o interesse americano em ampliar as vendas ao país vizinho. Em 2025, os Estados Unidos exportaram US$ 337,3 bilhões em mercadorias para o México e importaram US$ 534,3 bilhões, segundo o escritório do representante comercial americano. O déficit dos EUA nessa relação chegou a US$ 197 bilhões, alta de 16,9% sobre 2024. Os números consideram apenas o comércio de bens.

Gás natural e o modelo sul-coreano

Uma das opções discutidas pelos presidentes foi aumentar as compras mexicanas de gás natural americano. Outra seria adotar um acordo semelhante ao firmado pelos Estados Unidos com a Coreia do Sul em 2025, com compromissos de aquisição de energia e investimentos.

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No acordo sul-coreano, foram anunciadas compras de US$ 100 bilhões em produtos energéticos americanos e um pacote de US$ 350 bilhões em investimentos nos Estados Unidos. As compras de energia incluiriam gás natural liquefeito, petróleo e outros combustíveis. Esses valores se referem ao compromisso da Coreia do Sul e não a uma proposta de igual tamanho para o México.

O México já depende do fornecimento americano para abastecer seu mercado de gás. Em levantamento referente a 2025, o American Petroleum Institute, entidade que representa a indústria de petróleo e gás dos Estados Unidos, estimou que o combustível americano atendia aproximadamente 75% da demanda mexicana, ante 39% em 2015.

Segundo a entidade, o gás natural era utilizado para gerar mais de 60% da eletricidade do México. A relação envolve, portanto, tanto as exportações das empresas americanas quanto o abastecimento de usinas e consumidores mexicanos.

Negociações comerciais

A pressão sobre energia ocorre durante as negociações comerciais entre os dois países, que integram, ao lado do Canadá, o acordo de livre comércio da América do Norte. Conhecido pela sigla em inglês USMCA, o tratado entrou em vigor em julho de 2020 e passou por uma revisão neste ano. 

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Segundo o Financial Times, as demandas americanas por acordos energéticos contribuíram para o adiamento de uma rodada de negociações prevista para setembro em Washington. A reportagem informou que o encontro foi posteriormente cancelado e ainda não havia sido remarcado. 

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