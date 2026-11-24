O governo de Donald Trump prepara uma nova rodada de tarifas de importação contra a China, a União Europeia e outras 14 economias, numa tentativa de restabelecer parte das barreiras comerciais derrubadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos.

As medidas, que poderão ser anunciadas ainda nesta semana, terão como justificativa o excesso de capacidade produtiva de concorrentes estrangeiros e a concessão de subsídios considerados prejudiciais à indústria americana, segundo informações da imprensa americana divulgadas nesta terça-feira (24).

A iniciativa representa uma mudança na estratégia jurídica da Casa Branca para sustentar sua política protecionista.

Em vez de recorrer à legislação que concede poderes emergenciais ao presidente, o governo pretende utilizar a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, que permite a adoção de medidas contra práticas comerciais estrangeiras consideradas desleais.

Continua após a publicidade

As alíquotas, os produtos atingidos e o calendário de implementação ainda não foram oficialmente divulgados.

A investigação que deverá fundamentar as novas cobranças foi aberta em março. Além da China e da União Europeia, foram incluídos na apuração Índia, Japão, Coreia do Sul, México, Taiwan, Vietnã, Bangladesh, Camboja, Indonésia, Malásia, Tailândia, Singapura, Suíça e Noruega. O Brasil não integra a lista.

Continua após a publicidade

Economias que firmaram acordos comerciais com Washington, como a União Europeia, o Japão e a Coreia do Sul, poderão ficar sujeitas a alíquotas de até 15%.

Índia e Vietnã estão entre os países que poderão enfrentar cobranças mais elevadas, enquanto a China deverá figurar entre os principais alvos da medida.

Continua após a publicidade

Produtos como aço, alumínio e automóveis, já submetidos a tarifas setoriais específicas, poderão ser poupados das novas cobranças.

A disputa pela produção industrial

A investigação americana abrange setores estratégicos da economia mundial, entre eles semicondutores, robótica, baterias, painéis solares, máquinas industriais, produtos químicos e equipamentos de transporte.

Continua após a publicidade

Na avaliação do governo Trump, políticas de financiamento subsidiado, incentivos governamentais à produção e restrições de acesso a mercados estrangeiros contribuíram para criar uma capacidade industrial superior à demanda em determinados segmentos.

O excedente seria direcionado ao mercado internacional a preços que dificultam a concorrência dos fabricantes americanos.

Continua após a publicidade

A questão é particularmente sensível na relação com a China, cuja expansão industrial nas últimas décadas alterou a estrutura das cadeias globais de produção.

A queda dos preços internacionais de equipamentos como painéis solares e baterias, embora favoreça consumidores e reduza os custos da transição energética, também pressiona fabricantes instalados nos Estados Unidos e na Europa.

O cenário evidencia um dos dilemas da política comercial americana.

A proteção da indústria doméstica pode estimular investimentos em determinados segmentos, mas também encarecer insumos utilizados por outras empresas do país, comprometendo sua competitividade.

Uma nova estratégia protecionista

A ofensiva ocorre nove meses após a Suprema Corte americana invalidar tarifas abrangentes estabelecidas pelo governo Trump com base em poderes econômicos emergenciais.

Desde então, a Casa Branca procura reconstruir seu sistema de proteção comercial utilizando outros instrumentos jurídicos.

A legislação agora invocada já havia sido empregada por Trump durante seu primeiro mandato, na guerra comercial contra a China.

Sua aplicação exige um processo de investigação que inclui consultas aos parceiros comerciais, manifestações públicas de empresas e audiências.

A mudança de estratégia jurídica, entretanto, não elimina a possibilidade de novos questionamentos nos tribunais americanos ou na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Pressão sobre os preços

A perspectiva de novas tarifas surge em um momento de pressão política sobre Trump, após os republicanos perderem o controle do Congresso nas eleições legislativas de novembro. O custo de vida esteve entre os principais temas da campanha eleitoral.

Estimativas do banco central americano indicam que aproximadamente 26% dos aumentos tarifários de 2025 foram repassados aos preços finais dos consumidores, na comparação entre produtos com diferentes graus de exposição às cobranças.

Parte desse impacto decorre do encarecimento de componentes importados utilizados pela indústria americana e da possibilidade de fabricantes nacionais elevarem seus preços diante da redução da concorrência estrangeira.

Esses efeitos podem levar meses para se disseminarem pelas cadeias produtivas.

Uma nova rodada de aumentos de preços também poderá dificultar a redução dos juros nos Estados Unidos, dependendo da intensidade e da abrangência das medidas.

A manutenção de juros elevados na maior economia do mundo tende a afetar o fluxo internacional de capitais, com possíveis consequências para as moedas e os mercados financeiros de países emergentes.

Os possíveis impactos sobre o Brasil

Embora não figure entre as 16 economias investigadas por excesso de capacidade industrial, o Brasil permanece exposto a outras medidas protecionistas adotadas pela administração Trump.

Nesta terça-feira, os Estados Unidos bloquearam a primeira tentativa brasileira de instalar um painel na Organização Mundial do Comércio para contestar sobretaxas de 25% e 12,5%.

O governo brasileiro poderá reapresentar o pedido em uma próxima reunião da entidade, quando Washington não terá mais condições de impedir unilateralmente a instalação do painel.

A nova ofensiva tarifária americana também poderá produzir efeitos indiretos sobre a economia brasileira.

A restrição do acesso de fabricantes asiáticos ao mercado dos Estados Unidos pode redirecionar parte de sua produção para outras economias, aumentando a concorrência enfrentada pela indústria nacional.

Em contrapartida, exportadores brasileiros poderão encontrar oportunidades em segmentos nos quais concorrentes estrangeiros passem a enfrentar barreiras mais elevadas.

A dimensão desses efeitos dependerá das alíquotas e dos produtos incluídos no anúncio americano.

A iniciativa indica, contudo, que o protecionismo de Trump deverá permanecer como um dos principais fatores de incerteza para o comércio internacional em 2027.