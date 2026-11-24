Ler Resumo





Segundo o Financial Times, Donald Trump obteve ganho de até US$ 15 milhões com a disparada das ações da Nvidia. O lucro veio após o republicano intervir diretamente pela volta de Jensen Huang ao comando da fabricante de chips, gerando forte cobrança política por conflito de interesses.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu um ganho patrimonial de até 15 milhões de dólares com a valorização das ações da Nvidia na segunda-feira (23), após intervir pessoalmente para assegurar o retorno de Jensen Huang ao comando da fabricante de chips.

A estimativa foi calculada pelo jornal britânico Financial Times com base nas declarações financeiras apresentadas pelo republicano ao Escritório de Ética Governamental dos Estados Unidos, órgão responsável por supervisionar potenciais conflitos de interesse na administração federal.

Os documentos, dos quais o mais recente foi entregue em 5 de novembro, indicam que Trump poderia deter até 370 mil ações da Nvidia ao fim de setembro.

Os papéis da companhia dispararam 31,5% na segunda-feira, acrescentando 952 bilhões de dólares ao seu valor de mercado.

A valorização ocorreu após o conselho de administração aprovar por unanimidade a recondução de Huang, que havia renunciado onze dias antes em meio a um escândalo envolvendo relacionamentos extraconjugais e suspeitas de espionagem chinesa.

Continua após a publicidade

O ganho potencial do presidente levanta questionamentos sobre um possível conflito de interesses.

Em entrevista à emissora CNBC, Trump reconheceu ter participado diretamente das negociações para restabelecer Huang no cargo. “Conversei com eles e os convenci. Fiz o acordo”, afirmou, em referência aos integrantes do conselho da Nvidia.

A fabricante confirmou ter recebido informações de autoridades do alto escalão do governo americano antes de tomar a decisão.

Continua após a publicidade

Segundo a companhia, essas manifestações contribuíram para a conclusão de que o retorno do empresário não representaria uma ameaça à segurança nacional.

Trump também defendeu publicamente a recondução, argumentando que a liderança de Huang seria fundamental para a prosperidade da Nvidia e da economia americana.

Não é possível, entretanto, determinar com precisão quanto o presidente ganhou com a alta das ações. As declarações patrimoniais americanas informam as operações financeiras por faixas de valores, sem especificar as quantias negociadas.

Continua após a publicidade

No cenário mais conservador calculado pelo Financial Times, Trump teria 32 mil ações da Nvidia e registrado uma valorização patrimonial de 1,3 milhão de dólares na segunda-feira.

Os registros disponíveis também não contemplam eventuais compras ou vendas realizadas em outubro e novembro, período em que a Nvidia enfrentou forte desvalorização.

Caso Trump tivesse mantido a quantidade máxima estimada de ações, sua carteira teria perdido 42 milhões de dólares desde o pico dos papéis até antes da recuperação desta semana.

Continua após a publicidade

Os investimentos do presidente seguem uma estratégia de diversificação entre empresas que integram o S&P 500, principal índice de referência do mercado acionário americano, do qual a Nvidia é uma das maiores componentes.

A revelação ampliou a pressão política sobre a Casa Branca.

O senador democrata Ruben Gallego, do Arizona, defendeu uma investigação sobre as posições acionárias mantidas antes do anúncio da recondução de Huang.

Continua após a publicidade

Parlamentares dos dois partidos já vinham cobrando esclarecimentos sobre a participação do governo nas decisões do conselho da Nvidia.