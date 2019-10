Trump diz que negociações EUA-China foram ‘muito boas’ nesta quinta

O presidente americano, Donald Trump, afirmou que as conversas entre autoridades dos Estados Unidos e da China nesta quinta-feira caminharam muito bem e ambos os lados tiveram uma negociação muito, muito boa.

Trump deu a declaração a repórteres na Casa Branca depois que negociadores de alto escalão dos EUA e da China se reuniram pela primeira vez desde o fim de julho para tentar aliviar a guerra comercial que já dura 15 meses.

Empresas dos Estados Unidos de todos os ramos – de chips de computadores a tratores- têm dito que as guerras tarifárias do presidente norte-americano, Donald Trump, incluindo disputas com a China e tarifas globais sobre aço, tiveram um impacto sobre elas. Até mesmo para alguns dos esperados favorecidos, como siderúrgicas, os benefícios das tarifas do presidente não estão inteiramente claros.

Na quarta, o Ministério do Comércio da China pediu que os Estados Unidos retirem as limitações impostas na véspera às suas empresas de tecnologia e advertiu que, caso não seja atendida, vai utilizar “qualquer medida necessária” para defender os interesses do país de forma “resoluta”.

A decisão dos Estados Unidos de impedir que um grupo de companhias chinesas adquira tecnologia americana, sob a alegação de que tais empresas oferecem meios para que Pequim reprima minorias muçulmanas, representa uma “interferência em assuntos internos”, segundo o comunicado do Ministério do Comércio chinês.