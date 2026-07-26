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Trump dá ‘espaço’ à via diplomática com Irã, diz embaixador na ONU

Washington diz que permanece "pronto" para lançar novas ofensivas contra o Irã

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jul 2026, 13h20 | Atualizado em 26 jul 2026, 13h46
O presidente dos EUA, Donald Trump.
Trump está "dando um pouco de espaço para as negociações, um pouco de margem" (Kevin Dietsch/Getty Images)
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Trump dá ‘espaço’ à via diplomática com Irã, diz embaixador na ONU Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está dando à via diplomática com o Irã “um pouco de espaço”, afirmou neste domingo, 26, o embaixador dos EUA na ONU, após duas noites consecutivas sem ataques contra o país.

O representante dos EUA nas Nações Unidas, Mike Waltz, disse à Fox News que Washington permanece “pronto” para lançar novas ofensivas contra o Irã e que “mais recursos foram enviados para a região”.

No entanto, ele observou que Trump está “dando um pouco de espaço para as negociações, um pouco de margem”.

As forças armadas dos EUA concluíram sua décima terceira noite de bombardeios no Irã na madrugada de sexta-feira, marcando a maior escalada do conflito desde o cessar-fogo de abril.

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EUA suspende bombardeios ao Irã, que também freia ataques

O Irã passou a segunda noite sem bombardeios dos Estados Unidos, uma pausa na guerra que já dura quase cinco meses e que, segundo a imprensa americana, se deve em parte à diminuição de munições e aeronaves interceptoras Patriot.

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Apesar do cessar-fogo assinado em abril e do protocolo de junho, que visava promover uma paz duradoura, ambos os países retomaram os ataques nas últimas duas semanas devido às tensões em torno do estratégico Estreito de Ormuz.

No entanto, embora o presidente americano, Donald Trump, não tenha descartado ataques em maior escala contra o Irã na sexta-feira, uma relativa calma se instalou na região após quase duas semanas de confrontos.

A suspensão dos bombardeios americanos também levou a uma pausa nos ataques retaliatórios que o Irã havia lançado nos últimos dias contra vários países vizinhos, aliados de Washington.

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“Nas últimas duas noites, os americanos suspenderam seus ataques. Como nossa estratégia é essencialmente baseada na retaliação, também suspendemos nossas operações”, disse o porta-voz militar Mohammad Akraminia.

Mas se os americanos “insistirem em continuar a guerra, particularmente por meio de ataques aéreos”, o conflito “se espalhará ainda mais”, acrescentou Akraminia.

Essa pausa nos ataques reacendeu as esperanças de uma retomada das negociações entre Washington e Teerã, que estavam paralisadas pelos combates no Estreito de Ormuz, crucial para o comércio de hidrocarbonetos.

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Aberto após a assinatura de um protocolo de paz em junho, que estipulava um ciclo de 60 dias para negociações de paz, o Irã fechou o estreito novamente após a retomada das hostilidades.

Nas últimas 24 horas, seis navios que tentavam cruzar o estreito foram detidos, informou a televisão estatal iraniana.

Como aconteceu no início da guerra, o conflito se espalhou mais uma vez para além dessa rota marítima, atingindo bases americanas, navios na região e países do Golfo.

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Operações “em pausa”

As operações dos EUA contra o Irã estão “em pausa”, informou a CNN, citando uma fonte anônima do Pentágono.

Os planos para intensificar a campanha foram congelados em parte devido à diminuição dos estoques de munição, informou o The New York Times, citando duas pessoas próximas ao assunto.

Trump também corre o risco de expandir a guerra no Oriente Médio, alienando aliados no Golfo e causando mais danos à economia global, segundo o jornal.

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O Departamento da Defesa apresentou a Trump um plano para a décima quarta noite consecutiva de ataques, mas ele se recusou a aprová-lo para incentivar o diálogo, informou o Axios.

O vice-presidente JD Vance e o general Dan Caine expressaram preocupação com uma escalada na sexta-feira durante uma reunião na Casa Branca, de acordo com a CNN.

Caine disse a Trump que os militares podem executar com sucesso as opções disponíveis, mas alertou que isso poderia ter consequências, informou a emissora.

Trump declarou na sexta-feira que o Irã tem a opção de chegar a um acordo ou enfrentar ataques em “um nível muito mais elevado”.

A guerra, que Trump inicialmente estimou que duraria quatro ou cinco semanas, está agora se aproximando do seu quinto mês.

Os combates se espalharam para uma nova frente desde que os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram ataques às instalações petrolíferas da Saudi Aramco em Jizan e Yanbu, em retaliação aos bombardeios sauditas.

(Com informações da AFP)

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