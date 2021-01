Trump bane transações financeiras com Alipay e outros apps chineses

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva proibindo transações com oito aplicativos chineses, incluindo a plataforma de pagamento Alipay, de propriedade do bilionário chinês Jack Ma’s Ant Group Co, e aplicativos da gigante chinesa de tecnologia Tencent. O decreto, assinado na terça-feira, 5, entra em vigor em 45 dias, ou seja, após Trump sair do cargo e o democrata Joe Biden ter assumido a presidência.

Na ordem executiva, Trump alega que os aplicativos podem acessar informações privadas de seus usuários e poderia ser usado pelo governo chinês para “rastrear a localização de funcionários federais e contratados e construir dossiês de informações pessoais”.

Não é a primeira vez que Trump assina ordem para banir aplicativos chineses, intensificando a tensão entre as duas potências comerciais. Em agosto, o TikTok e o WeChat, o super app chinês, passaram por situações semelhantes, mas as ordens foram bloqueadas por tribunais americanos, o que indica que esta nova ordem pode enfrentar desafios jurídicos semelhantes, além da oposição de gigantes americanas que fazem negócios com empresas chinesas, como a Apple, Walmart, Disney, que se opuseram em situações anteriores.

A decisão de Trump atribui ao Departamento de Comércio a definição de quais transações serão proibidas e tem como alvo o QQ Wallet da Tencent e o aplicativo de pagamentos do WeChat. Também serão afetados os apps CamScanner, SHAREit, VMate e WPS Office. Segundo o secretário de Comércio, Wilbur Ross, seu departamento está instruído a cumprir o pedido do presidente. “Eu defendo o compromisso do presidente Trump em proteger a privacidade e a segurança dos americanos contra as ameaças do Partido Comunista Chinês”, escreveu ele, em suas redes sociais.

Today, President @realDonaldTrump signed an Executive Order (E.O.) titled, “Addressing the Threat Posed by Applications and other Software Developed or Controlled by Chinese Companies”: https://t.co/eT7iwK8m3U pic.twitter.com/0iN63XklV5 — Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) January 5, 2021

Desde que assumiu a presidência, em janeiro de 2017, Trump travou uma verdadeira batalha comercial com a China alegando práticas desleais do país asiático. Durante o seu mandato, o republicano impôs tarifas sobre as importações da China e realizou uma campanha agressiva contra empresas de tecnologia chinesas, medidas que muitas vezes provocaram críticas e retaliações vindas de Pequim, em uma cruzada com impactos mundiais. Um desafio e tanto para Biden, que assume a Casa Branca no próximo dia 20 com diversos passivos deixados por Trump.