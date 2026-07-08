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Economia

Trump anuncia fim de cessar-fogo com Irã; mercados e preço do petróleo reagem

Após retomada de hostilidades entre EUA e forças de Teerã, presidente americano diz que, se depender dele, trégua por fim da guerra está encerrada

Por Redação 8 jul 2026, 07h48 | Atualizado em 8 jul 2026, 08h57
Donald Trump, com cabelo loiro e terno azul-marinho, gravata amarela e broche da bandeira dos EUA, fala com a boca aberta. Ao fundo, as bandeiras dos Estados Unidos e da OTAN
O presidente dos EUA, Donald Trump (Win McNamee/Getty Images)
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“No que me diz respeito, acabou”, disse nesta quarta-feira, 8, o presidente americano Donald Trump sobre o frágil cessar-fogo em vigor com o Irã. No dia anterior, os Estados Unidos haviam voltado a bombardear o território iraniano em retaliação a ataques do país a navios mercantes no Estreito de Ormuz, por onde passavam, antes da guerra, 25% das exportações de petróleo e gás do mundo. Na sequência, o regime dos aiatolás reagiu com ataques com mísseis e drones a bases militares americanas no Kuwait e no Bahrein.

Desde o dia 17 de junho, Irã e Estados Unidos cumpriam uma trégua para tentar avançar em negociações pelo fim da guerra. Nas declarações mais recentes, Trump reclamou que os iranianos haviam aceitado discutir o fim dos seus planos de ter uma arma nuclear, uma das condições essenciais dos Estados Unidos para um acordo, mas agora “fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso”.

A possibilidade de que o conflito, que já dura três meses e meio, volte à estaca zero mexe com os mercados nesta quarta-feira, 8. O preço do barril de petróleo, que chegou perto dos valores pré-guerra nos últimos dias, voltou a subir de forma acelerada. As bolsas europeias operam no vermelho e os índices futuros dos Estados Unidos, como o Dow Jones, também demonstram tendência de baixa. A retomada das hostilidades faz os analistas reverem suas previsões de inflação e de taxa básica de juros, cuja trajetória deve ganhar novas sinalizações com a divulgação no meio da tarde da ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Fed, o banco central americano.

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