Trump ameaça tarifa de 100% a países que taxarem gigantes da tecnologia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu nesta sexta-feira (26) uma nova frente na disputa comercial ao ameaçar impor tarifas de 100% sobre produtos de países que criarem impostos sobre serviços digitais prestados por empresas americanas.

O aviso eleva a pressão sobre governos europeus que discutem formas de ampliar a tributação sobre gigantes como Google, Meta, Amazon, Apple e Microsoft.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Trump afirmou que qualquer país que adotar esse tipo de imposto enfrentará imediatamente uma tarifa de 100% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos.

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Segundo ele, a medida prevalecerá sobre qualquer acordo comercial já firmado ou ainda em negociação.

O que está em disputa

O chamado imposto sobre serviços digitais surgiu como uma tentativa de governos europeus de tributar grandes empresas de tecnologia que faturam bilhões em seus mercados, mas, por operarem digitalmente, pagam relativamente poucos impostos locais.

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Enquanto empresas tradicionais recolhem tributos onde mantêm operações físicas, plataformas digitais conseguem concentrar seus lucros em países com tributação reduzida, como Irlanda ou Luxemburgo, diminuindo a arrecadação dos países onde efetivamente obtêm receita.

A proposta ganhou força após anos de negociações internacionais para reformar as regras de tributação de multinacionais conduzidas pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Diante da demora na implementação do acordo, vários países passaram a discutir soluções próprias.

Europa tenta aumentar arrecadação

França, Itália, Espanha, Reino Unido e Áustria já possuem impostos sobre serviços digitais ou mecanismos semelhantes. Outros países europeus estudam ampliar ou criar novas cobranças, especialmente diante da necessidade de reforçar receitas públicas.

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Segundo Trump, “diversos países europeus” estariam próximos de implementar novas taxas sobre empresas americanas, embora ele não tenha citado quais governos seriam alvo da medida.

Para Washington, esses impostos discriminam empresas dos Estados Unidos porque acabam incidindo principalmente sobre as grandes plataformas americanas.

Tarifa amplia incerteza nas negociações

A ameaça ocorre em um momento delicado das relações comerciais entre Estados Unidos e União Europeia.

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Nos últimos meses, os dois lados vinham negociando soluções para disputas envolvendo aço, alumínio, veículos elétricos e subsídios industriais.

Uma tarifa de 100% representaria uma escalada sem precedentes e poderia inviabilizar parte dessas negociações.

Especialistas observam que a declaração também amplia a insegurança para empresas exportadoras europeias, já que Trump afirmou que a medida seria aplicada independentemente de acordos comerciais existentes ou futuros.

Gigantes da tecnologia estão no centro do conflito

Embora a tarifa seja direcionada aos governos europeus, o centro da disputa continua sendo as chamadas Big Techs.

Empresas como Google, Meta, Amazon, Apple e Microsoft concentram parte significativa da publicidade digital, do comércio eletrônico, da computação em nuvem e dos serviços digitais consumidos na Europa.

Governos europeus argumentam que essas companhias geram receitas expressivas em seus mercados sem contribuir proporcionalmente para a arrecadação local. Já Washington sustenta que impostos específicos sobre serviços digitais representam uma forma de discriminação contra empresas americanas.

OCDE busca acordo internacional

Desde 2021, mais de 130 países negociam, sob coordenação da OCDE, uma reforma das regras internacionais de tributação das multinacionais.

O objetivo é redistribuir parte da arrecadação para os países onde as empresas obtêm receita e estabelecer um imposto mínimo para reduzir a competição tributária entre governos.

A implementação do acordo, porém, avança lentamente, levando diversos países a manter ou considerar tributos nacionais sobre serviços digitais.

Analistas avaliam que a nova ameaça de Trump pode dificultar ainda mais esse processo e reacender disputas comerciais entre Estados Unidos e Europa justamente em um momento de desaceleração da economia internacional.